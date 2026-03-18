Mayer regresa a San Lázaro y defiende su participación en reality

El morenista enfrentó las críticas de otros diputados, quienes argumentaron que la bancada "no representa la farándula"

México.- Sergio Mayer, diputado de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), retomó su curul este miércoles 18 de marzo de 2026 tras haber solicitado licencia para participar en el reality “La Casa de los Famosos”, lo que generó inconformidad entre sus compañeros de bancada.

De regreso en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Mayer Bretón ofreció una disculpa a dirigentes de Morena y a la sociedad en general por priorizar su participación en el show televisivo sobre sus funciones como diputado federal. Sin embargo, aclaró que tanto su licencia como su reincorporación se le han concedido legalmente y en pleno derecho:

Quizá políticamente fue incorrecto y reconozco (…) Ofrezco una disculpa a la sociedad que se haya sentido ofendida. Sin embargo, estoy convencido de que el ingreso que tuve en esta situación fue moralmente y legalmente obtenido y por eso solicité la licencia. Y quiero aclarar que el hecho de mi regreso no es una concesión que me están dando de ninguna manera, sino es un derecho y tengo el derecho a solicitar licencia y también tengo el derecho a regresar con mi grupo parlamentario.

🔴 Vuelve Sergio Mayer a San Lázaro tras su paso por La Casa de los Famosos. El diputado reconoció que su decisión pudo ser “políticamente incorrecta” y ofreció disculpas a quien se haya sentido ofendido, aunque defendió que los ingresos que obtuvo fueron “legales y moralmente… pic.twitter.com/0rgwGMr2rW — Azucena Uresti (@azucenau) March 18, 2026

Desde su curul en el recinto, Sergio Mayer subrayó que no hay nada ilegal en su proceder, cumplió con los procedimientos parlamentarios para obtener la licencia, aunado a que notificó de su determinación al coordinador de la fracción, así como la dirigencia del partido.

Reaccionan diputados al retorno de Sergio Mayer a su curul

El regreso de Sergio Mayer a San Lázaro desató reacciones inmediatas entre los demás diputados, muchos de los cuales expresaron su inconformidad frente al tema. Entre ellos se destacó el diputado Juan Zavala, de Movimiento Ciudadano (MC), quien afirmó que no se debió haber admitido el retorno de Mayer porque el trabajo parlamentario no es de “segunda mesa”.

Asimismo, la diputada federal Beatriz Andrea Navarro señaló que Morena representa al pueblo, no a la farándula:

Que quede claro, nuestro movimiento sirve a la patria, a la nación, sirve a las y los mexicanos y a cualquier hermano de este mundo que llegue a residir aquí. Y hay algo importante: nosotros somos los representantes populares. Representamos nuestros anhelos, no la farándula, no intereses económicos. Tenemos que estar aquí para representar con dignidad.

CON INFORMACIÓN DE EN LINEA DIRECTA