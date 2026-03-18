Niega Cruz Roja ruptura con delegación en Tamaulipas

El coordinador nacional de delegaciones, Mario Zendejas, sostuvo que no hay ruptura institucional, pero confirmó que las decisiones recientes evidencian una crisis profunda

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Cruz Roja Mexicana rechazó que exista un rompimiento con su delegación en Tamaulipas; sin embargo, reconoció un escenario de colapso operativo marcado por adeudos salariales, baja cobertura de emergencias y fallas administrativas que han derivado en la suspensión de servicios en varios municipios.

En respuesta a los señalamientos del personal local, que acusa un choque entre la sede estatal y nacional, el coordinador nacional de delegaciones, Mario Zendejas, sostuvo que no hay ruptura institucional, pero confirmó que las decisiones recientes evidencian una crisis profunda. “Fue decisión de ellos suspender actividades; entendemos la situación porque no han recibido su salario”, declaró.

El funcionario admitió que la falta de pago alcanzó hasta mes y medio, situación que detonó el paro de operaciones. “Nuestra gente penosamente no recibió su salario… sabemos que implica un riesgo alto, incluso de demandas laborales”, señaló, al reconocer que la institución enfrenta posibles consecuencias legales.

Más allá del conflicto laboral, la sede nacional expuso un diagnóstico que revela el deterioro estructural de la delegación en Tamaulipas. Según explicó, en evaluaciones internas realizadas en 2025, la entidad obtuvo apenas un 15 por ciento de cumplimiento en indicadores básicos de operación, muy por debajo del promedio nacional.

“El problema principal es la administración de los recursos”, afirmó Zendejas, al detallar que se detectaron fallas en controles internos, manejo de personal y uso del presupuesto. Entre los hallazgos más delicados, indicó que hasta el 90 por ciento de los ingresos se destinaban a nómina, dejando prácticamente sin margen la operación.

“Eso limitaba mucho el desarrollo, el crecimiento y sobre todo el tener un mejor parque vehicular, un mejor servicio”, puntualizó.

A ello se suman inconsistencias administrativas que, sin ser calificadas como desvío de recursos, evidencian desorden en la gestión. “Estamos revisando la administración, no me atrevería a decir desvío, pero sí hay inconsistencias”, dijo, al mencionar casos de personal sin controles de asistencia y posibles duplicidades laborales.

El impacto de esta situación ya se refleja en la capacidad de respuesta. De acuerdo con cifras de la propia institución, la cobertura de emergencias en Tamaulipas apenas alcanza el 8.87 por ciento de las llamadas que requieren ambulancia a través del 911.

“Es un dato alarmante para nosotros”, reconoció el coordinador.

Esta cifra contrasta con el promedio nacional, donde la Cruz Roja atiende cerca del 24 por ciento de los servicios, e incluso con estados como Coahuila, donde la cobertura supera el 40 por ciento.

En términos de infraestructura, el panorama no es distinto. Zendejas indicó que Tamaulipas solo aporta el 12.67 por ciento de las ambulancias necesarias según estándares internacionales, lo que coloca a la entidad por debajo de la media nacional.

El funcionario también confirmó que la crisis financiera no es reciente y se ha agravado por la disminución de apoyos externos. “No solo hay retiro de apoyos del gobierno del estado, ha habido un descenso en el aporte de recursos desde tiempo atrás”, explicó.

En este contexto, rechazó que la sede nacional haya ordenado el cierre de delegaciones en Ciudad Victoria y otros municipios, como denunciaron trabajadores. “Ellos son los que toman la decisión… convocan a la prensa y anuncian la suspensión”, insistió.

Pese a ello, reconoció que la institución no cuenta actualmente con los recursos para una reactivación inmediata. “Me encantaría decirte que mañana abrimos, pero es un tema económico que nos limita mucho”, admitió.

Como salida, la Cruz Roja plantea una reestructuración total en Tamaulipas, que incluye la creación de un nuevo consejo estatal, la incorporación de actores sociales y empresariales, y la diversificación de ingresos para evitar depender de una sola fuente de financiamiento.

“El gran desafío es no tener todos los huevos en una sola canasta”, expresó.

Mientras tanto, la operación se mantendrá limitada y apoyada en otras delegaciones funcionales, principalmente en la zona fronteriza y con esquemas de colaboración entre municipios.

Aunque el discurso institucional insiste en descartar una ruptura, la propia admisión de fallas, la suspensión de servicios y la falta de recursos evidencian una crisis que, en los hechos, mantiene fracturada la operación de la Cruz Roja en Tamaulipas.

“Lo más importante para nosotros es garantizar los servicios humanitarios… pero hoy estamos en un proceso de revisión y regularización”, concluyó.