Se disparan más de 500% servicios de emergencia en Victoria tras ‘pausa’ en la Cruz Roja

Tras la salida operativa de la Cruz Roja en #CdVictoria, los servicios de emergencia se dispararon más de 500%. En solo 15 días, el #CRUM pasó de atender 20 a cerca de 120 llamados, absorbiendo prácticamente toda la demanda

Por Raúl López García

La salida operativa de la Cruz Roja en Ciudad Victoria provocó un incremento superior al 500 por ciento en la atención de emergencias por parte del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), que en apenas 15 días pasó de cubrir 20 servicios a atender alrededor de 120, reveló Carlos Arturo González Castro, Director General de Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza.

El funcionario explicó que este aumento no obedece a un crecimiento en el número de emergencias, sino a la redistribución de los servicios tras la disminución de operaciones de la Cruz Roja, que dejó de cubrir gran parte de los traslados.

“En estos 15 días, la Cruz Roja solo cubrió 20 servicios porque ya estaba en una situación irregular, mientras que el CRUM se incrementó hasta 120 servicios”, detalló.

Pese al incremento, González Castro sostuvo que la capital del estado no quedó desprotegida en ningún momento, ya que el personal del CRUM asumió la carga operativa mediante ajustes en los turnos y ampliación de jornadas laborales.

“Nunca se quedó la ciudad desprotegida, los compañeros redoblaron esfuerzos, incluso doblando turnos para cubrir la demanda”, afirmó.

Antes de esta situación, la cobertura se distribuía entre dos ambulancias de la Cruz Roja por turno, unidades del CRUM y el respaldo de Protección Civil; sin embargo, tras el retiro de la institución, el CRUM absorbió prácticamente la totalidad del servicio.

Actualmente, en Ciudad Victoria operan entre siete y ocho ambulancias, de las cuales tres se mantienen activas por turno y dos en horario nocturno, además de una unidad de Protección Civil que apoya en casos específicos.

El funcionario indicó que la ciudad fue sectorizada en cuatro zonas para mejorar la capacidad de respuesta, lo que ha permitido mantener un promedio de atención de ocho minutos en emergencias reales.

No obstante, reconoció que el sistema enfrenta limitaciones estructurales ante el crecimiento poblacional y la demanda de servicios médicos de urgencia.

“Nunca va a ser suficiente, porque dependiendo del número de habitantes se requieren más ambulancias por municipio”, admitió.

Ante este panorama, el Gobierno del Estado inició un proceso de fortalecimiento del CRUM que incluye la contratación de personal proveniente de la Cruz Roja, lo que permitiría incrementar la plantilla de entre 30 y 40 elementos a cerca de 90 o incluso 100 en todo Tamaulipas.

En cuanto a infraestructura, detalló que actualmente se cuenta con 21 ambulancias en el estado, pero ya se autorizó la compra de 10 unidades adicionales y se gestionan otras 20, con la meta de ampliar significativamente la cobertura durante el año.

Finalmente, subrayó que el objetivo es consolidar un modelo donde el Estado ejerza la rectoría total de los servicios prehospitalarios, en coordinación con Protección Civil y municipios, en un contexto especialmente crítico ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa, cuando los accidentes pueden incrementarse considerablemente.