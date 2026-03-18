Sorprende Adrián Marcelo al felicitar a Poncho de Nigris por Ring Royale

El conductor reconoció públicamente al influencer regio, pese a no mantener una relación cercana.

El conductor Adrián Marcelo sorprendió en redes sociales al dedicar un mensaje de reconocimiento a Poncho de Nigris, luego del éxito de Ring Royale.

A través de su cuenta, Adrián Marcelo compartió un texto en el que, más allá de diferencias personales, destacó la constancia y disciplina del también empresario regio.

En su publicación, el conductor señaló que el camino dentro del entretenimiento no es sencillo y que mantenerse vigente requiere esfuerzo constante, incluso en momentos adversos.

El mensaje fue interpretado como un reconocimiento al trabajo que Poncho de Nigris, particularmente en proyectos recientes como Ring Royale.

Adrián Marcelo también dijo que, aunque existen aspectos criticables en la personalidad del influencer, hay elementos que considera dignos de respeto, especialmente su enfoque en el bienestar familiar.

“Puedo criticar mil cosas tuyas y actitudes, pero jamás tus deseos de proveer y proteger a tu familia a través del trabajo honesto”, escribió.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la claridad con la que Adrián Marcelo marcó distancia personal, dejando en claro que no existe una amistad entre ambos.

“No somos amigos, pero te respeto”, concluyó.

Tener la piel gruesa en este negocio no es para todos. Cuando le chingas y te levantas todos los días, aunque el “viento esté en contra”, las cosas tienden a funcionar. Puedo criticar mil cosas tuyas y actitudes, pero jamás tus deseos de proveer y proteger a tu familia a través… — adrián marcelo (@adrianm10) March 18, 2026

El mensaje generó diversas reacciones, desde quienes celebraron el gesto de reconocimiento, hasta quienes recordaron diferencias previas entre ambas figuras públicas.

Durante el evento organizado por De Nigris, estrellas como Karely Ruiz, Alfredo Adame, Nicola Porcella, Aldo de Nigris, Marcela Mistral, El Patrón, Carlos Trejo, Abelito, entre otros, subieron al ring en la primera edición de Ring Royale, la cuál marcó recórd de audiencia en redes sociales y se convirtió en tendencia nacional.

CON INFORMACIÓN DE MVSNOTICIAS