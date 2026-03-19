Avanza control de incendio en Bustamante; reportan 70% de contención

De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro se mantiene activo, sin embargo, las labores coordinadas han permitido contener gran parte del avance del fuego en la zona serrana

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

El incendio forestal que afecta el Cerro El Tepozán, en el municipio de Bustamante, presenta avances significativos en su combate, al registrar un 70 por ciento de control y un 60 por ciento de liquidación, informó Protección Civil (PC) Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro se mantiene activo, sin embargo, las labores coordinadas han permitido contener gran parte del avance del fuego en la zona serrana.

En el lugar trabajan más de 120 brigadistas pertenecientes a diversas corporaciones de los tres órdenes de gobierno, entre ellas la Comisión Nacional Forestal, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, así como la Secretaría de Desarrollo Rural de Tamaulipas, autoridades municipales y cuerpos de Protección Civil local.

Hasta el momento, se estima una afectación de aproximadamente 200 hectáreas, compuestas principalmente por matorral desértico rosetófilo, sin que se reporten daños a zonas habitadas.

Como parte de las acciones de evaluación, se realizó un sobrevuelo de reconocimiento para analizar el comportamiento del incendio y ajustar las estrategias de combate en campo.

Las autoridades se mantienen en alerta ante la posibilidad de incorporar apoyo aéreo que permita reforzar las labores y acelerar la liquidación total del fuego.

Finalmente, Protección Civil exhortó a la población a evitar acercarse al área afectada y atender en todo momento las indicaciones oficiales, con el fin de prevenir riesgos.