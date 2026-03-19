¡Caída Naranja!

El equipo dirigido por Gustavo Díaz llegaba con confianza tras dos victorias consecutivas, con la ilusión de dar el golpe en territorio rival. Durante varios lapsos del encuentro, incluso, parecía que el cuadro naranja podía competir de tú a tú. Sin embargo, la falta de personalidad en momentos clave terminó por pesar

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN

En una edición más del Clásico Tamaulipeco, Correcaminos de la UAT cayó 3-1 en su visita al Estadio Tamaulipas ante la Jaiba Brava, en un partido donde la contundencia celeste marcó la diferencia y terminó por cortar la racha positiva del conjunto universitario.

El equipo dirigido por Gustavo Díaz llegaba con confianza tras dos victorias consecutivas, con la ilusión de dar el golpe en territorio rival. Durante varios lapsos del encuentro, incluso, parecía que el cuadro naranja podía competir de tú a tú. Sin embargo, la falta de personalidad en momentos clave terminó por pesar.

La Jaiba Brava golpeó temprano. Al minuto 27, Antonio Portales aprovechó un error defensivo y definió frente al arco de Edson Reséndez, quien poco pudo hacer para evitar el 1-0.

Cinco minutos después, al 32’, los celestes tuvieron la oportunidad de ampliar la ventaja desde los once pasos, pero Reséndez se vistió de héroe al atajar el penal y mantener con vida a Correcaminos.

La respuesta universitaria llegó al minuto 39 en un contragolpe bien ejecutado. Tras un tiro de esquina, Gerardo Moreno filtró un balón preciso para Nahum Gómez, quien se metió por la banda derecha y definió con un disparo cruzado para vencer a ‘Campa’ Ruiz y colocar el 1-1. En ese momento, el partido era parejo, con opciones para ambos lados.

Así se fueron al descanso, con la sensación de que todo podía pasar.

Pero en la segunda mitad, la historia cambió. Al minuto 57, tras un tiro libre, el balón quedó a merced de Alonso Escoboza, quien prendió la pelota de volea; con un ligero desvío defensivo, terminó venciendo a Reséndez para el 2-1.

El golpe definitivo llegó al minuto 88. En un intento por despejar con los puños tras un balón parado, Reséndez dejó la pelota en el corazón del área, donde apareció Diego García para definir con potencia y sentenciar el 3-1.

El silbatazo final confirmó la caída naranja, que además pierde la buena racha que acumulaba, encendiendo los focos de alerta de cara al cierre del torneo, donde aún quedan 12 puntos en disputa y el equipo está cerca de zona de liguilla, aunque con margen cada vez más reducido.

Por su parte, la Jaiba Brava reafirma su dominio reciente y mantiene una corta hegemonía con dos triunfos consecutivos en los Clásicos Tamaulipecos.