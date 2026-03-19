Chocan 4 trocas y un tráiler-pipa

Presuntamente una invasión de carril habría sido la causa de este aparatoso percance que milagrosamente no produjo lesionados

Por Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un fuerte accidente se registró a la altura del kilómetro 28 de la carretera Victoria-Zaragoza, donde participaron cuatro camionetas y un tráiler cargado con turbosina.

Autoridades encargadas de tomar conocimiento indicaron que este choque múltiple no dejó personas lesionadas, pero sí cuantiosos daños materiales.

Las primeras investigaciones apuntaron a que el origen de la carambola fue una invasión de carril por parte de uno de los vehículos.

Las unidades participantes son una Urvan de la marca Chevrolet, una camioneta Dodge Ram, una pick up de la marca Ford F-150, una Honda tipo panel y un tráiler que transportaba turbosina en dos contenedores.

Fue después de esta presunta invasión de carril que todas las unidades hicieron carambola, lo que dejó una enorme estela de daños.

Paramédicos del CRUM llegaron hasta el sitio para atender a los conductores, pero por fortuna estos salieron sin lesiones graves.