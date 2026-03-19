Coadyuva Gobierno de Altamira con federación en desazolve del sistema lagunario

El ayuntamiento espera el aval de autoridades federales para reanudar labores con dragas

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En el marco del Cuarto Foro Estatal del Agua, celebrado en el municipio de Tampico bajo el lema “Agua, motor de desarrollo en Tamaulipas”, el presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, afirmó que su administración mantiene la colaboración con instancias federales para avanzar en el desazolve del sistema lagunario.

El edil señaló que el gobierno municipal trabaja de manera coordinada con la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objetivo de continuar con los trabajos en la laguna de Champayán y alcanzar una meta de un millón de metros cúbicos desazolvados al cierre de 2026.

“Tenemos que cumplir con la normatividad federal; hay que recordar que las lagunas y los ríos dependen de CONAGUA. Nosotros estamos coadyuvando y sumándonos a los esfuerzos del gobierno federal para avanzar en el desazolve del sistema lagunario”, expresó el alcalde.

Martínez Manríquez destacó que, gracias a las labores realizadas mediante las dragas Altamira y Champayán, fue posible mitigar los efectos de la sequía que afectó la zona sur de Tamaulipas durante 2024.

Asimismo, informó que actualmente dichas embarcaciones se encuentran en mantenimiento, en espera de la autorización correspondiente por parte de las autoridades federales para reanudar operaciones. “Estamos esperando que nos indiquen; espero que en dos meses, a mediados del presente año, podamos continuar”, indicó.

Hasta el momento se han desazolvado aproximadamente 850 mil metros cúbicos en la laguna de Champayán, como parte del Programa de Saneamiento y Recuperación del Sistema Lagunario impulsado por el gobierno municipal en coordinación con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira.

Estas acciones permiten mejorar el flujo de agua proveniente del río Tamesí hacia la laguna, favoreciendo una mayor profundidad en las bocatomas de las plantas potabilizadoras, lo que se traduce en una mejor captación del recurso hídrico para la población.