Desata especulaciones el registro de ‘aliens.gov ‘por parte de EE. UU.

El registro de aliens.gov ocurre después de que Trump informara el proceso de divulgación de archivos relacionados con vida alienígena

ESTADOS UNIDOS.- El Gobierno de Estados Unidos registró el dominio aliens.gov, hecho que ha desatado especulaciones sobre si el país norteamericano revelará la existencia de extraterrestres.

Un bot que monitoriza los nuevos dominios de EE.UU. halló que la Casa Blanca efectuó el registro el 17 de marzo, con vigencia de un año.

Sin embargo, el dominio aún no está vinculado a un sitio web.

«Based on the tremendous interest shown, I will be directing the Secretary of War, and other relevant Departments and Agencies, to begin the process of identifying and releasing Government files related to alien and extraterrestrial life, unidentified aerial phenomena (UAP), and… pic.twitter.com/3fKQ7wrSvi — The White House (@WhiteHouse) February 20, 2026

El registro de aliens.gov ocurre un mes después de que el presidente Donald Trump informara que instruiría al secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias a “iniciar el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena”.

Pero en realidad, la posible desclasificación de archivos sobre extraterrestres ocurriría gracias al expresidente Barack Obama.

En febrero pasado, durante su participación en un podcast con Brian Tyler Cohen, el expresidente de EE.UU. afirmó que los extraterrestres son reales, si bien acotó que “no los he visto y no los tienen encerrados en el Área 51, a menos que exista una enorme conspiración y se la hayan ocultado al presidente de los Estados Unidos”.

La polémica declaración llevó al actual presidente Donald Trump a decir que Obama había dicho “información clasificada” y que “se supone que no debería estar haciendo eso”.

Puede que lo saque del apuro desclasificando la información”, refirió.

En 2022, responsables del Pentágono afirmaron ante el Congreso de EE.UU. que están seguros de que sus soldados se han encontrado con objetos o fenómenos aéreos no identificados y elevaron a 400 las alertas recibidas desde 2004.

Ese mismo año, el Pentágono creó una oficina para supervisar la recopilación, tratamiento y análisis de cualquier encuentro con ovnis o fenómenos de este tipo que no siempre son objetos.

Al año siguiente, en 2023, la NASA anunció la creación de un departamento especial para estudiar Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP, en inglés), tras haber detectado que los ovnis no se están estudiando adecuadamente, y prometió transparencia en cualquier posible descubrimiento.

“Usaremos la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para buscar anomalías en los cielos y continuaremos buscando habitabilidad”, afirmó en una conferencia de prensa en la que se presentó un informe sobre cómo mejorar la identificación de los ovnis.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ – DÓRIGA DIGITAL