Duermen a perrito de Altamira que tenía el gusano barrenador

Debido a complicaciones de salud ajenas al parásito, el canino tuvo que ser dormido por parte de una clínica veterinaria local

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- El municipio de Altamira suma tres registros de gusano barrenador tras la detección de una larva en un perro en situación de calle. El hallazgo ocurrió en el límite con Tampico, lo que obligó a un despliegue sanitario inmediato para evitar la propagación de esta plaga hacia el ganado y otras mascotas.

El director de Desarrollo Rural en Altamira, Jesús Rivera Andrade, informó que este caso ya se encuentra inactivo.

Debido a complicaciones de salud ajenas al parásito, el canino tuvo que ser dormido por parte de una clínica veterinaria local. Con este reporte, la cifra oficial en el municipio incluye un equino, un bovino y el perro.

“En Altamira se han presentado tres casos de gusano barrenador, ninguno activo y estamos a ocho días de que el municipio sea libre”, declaró el funcionario.

Tras la confirmación del parásito en el canino, las autoridades activaron un cerco epidemiológico que abarcó un radio de acción.

Personal de salud y desarrollo rural inspeccionó más de 60 manzanas y visitó 900 domicilios en busca de otros animales sospechosos, sin que se encontraran más brotes hasta el momento.

“El protocolo indica el establecimiento de perímetros, en la zona urbana es la búsqueda intencional de casos en un radio de acción”.

Rivera Andrade añadió que el periodo estándar para inactivar un foco de infección es de 17 días, plazo que el municipio está por cumplir.

El director de Desarrollo Rural en Altamira, Jesús Rivera Andrade, recomendó a la población la revisión constante de sus mascotas, aunque reconoció que los animales de calle son los más vulnerables, por lo que pidió a la población a reportar cualquier herida con presencia de larvas para mantener el control sanitario en la región.