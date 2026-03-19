El regreso de la leyenda

INTERIORES/CARLOS LÓPEZ ARRIAGA

Cd. Victoria, Tam.- Aniversario 88 de la expropiación petrolera. La doctora CLAUDIA SHEINBAUM encabezó el evento conmemorativo en Pueblo Viejo, Veracruz, junto a dos gobernadores, AMÉRICO VILLARREAL y ROCÍO NAHLE.

Lo cual sirvió de marco para que la presidenta anunciara la naciente Comisión Consultiva del Petróleo y el nombramiento del ingeniero CUAUHTÉMOC CÁRDENAS al frente de dicha instancia asesora que realizará análisis estratégico sobre la industria de hidrocarburos.

Cabe precisar que dicha Comisión no operará proyectos, ni administrará recursos, ni tendrá facultades regulatorias, tampoco ejecutivas. Más bien, emitirá recomendaciones y opiniones técnicas para orientar a la paraestatal en la toma de decisiones, con una visión de largo plazo.

La presencia de CÁRDENAS en un evento público es, por sí misma, tema de importancia. Más relevante aún, si ocurre en un evento presidencial y en día tan especial donde, por tradición, se evoca la memoria del general LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO.

Presente, por cierto, un miembro de la tercera generación, el maestro LÁZARO CÁRDENAS BATEL, actual Jefe de la Oficina de la Presidencia, así como figuras relevantes del gabinete energético, como la secretaria de Energía ELENA GONZÁLEZ y el director de Pemex VÍCTOR RODRÍGUEZ.

Amén del almirante secretario de Marina RAYMUNDO MORALES, el general secretario de Defensa RICARDO TREVILLA, la titular de Bienestar ARIADNA MONTIEL y el de la SEP, MARIO DELGADO.



MITO FUNDACIONAL

El primero de mayo próximo cumple 92 años el ingeniero CÁRDENAS, nacido en 1934, cuando su padre estaba en campaña y resultó electo Presidente de la República.

Es un mito viviente, desde la fecha misma de su natalicio, el Día del Trabajo. Fue el primer niño que creció en la residencia de Los Pinos, la antigua hacienda de “La Hormiga” adquirida por ese gobierno a principios de 1935.

De trayectoria electoral un tanto tardía, fue senador a los 42 años (1976), cargo del cual pidió licencia a los pocos meses, para asumir la Subsecretaría Forestal de la SARH. Tenía 46 cuando rindió protesta como gobernador de Michoacán (1980-1986) nada menos que un 15 de septiembre, otra fecha emblemática.

Después vendría su giro disruptivo junto a PORFIRIO MUÑOZ LEDO y la académica IFIGENIA MARTÍNEZ, cuando forman la Corriente Democrática del PRI, proponiendo una elección abierta del candidato presidencial para los comicios de 1988.

Rechazada (y satanizada) su propuesta, el presidente DE LA MADRID impone a CARLOS SALINAS, entonces titular de la desaparecida SPP, mientras el ingeniero CÁRDENAS sumaba apoyos de minipartidos (Frente Cardenista, PARM, PPS) hasta que la organización principal de la izquierda mexicana, el PMS, acepta abanderarlo también.

CUAUHTÉMOC fue superado en los números por SALINAS. Aunque las denuncias de fraude fueron desoídas, su movimiento fructificaría con el nacimiento del PRD, antecesor inmediato de MORENA.

Competiría de nuevo por la primera magistratura en 1994, la que ganó ERNESTO ZEDILLO. En 1997 se reencuentra con la victoria al convertirse en el primer jefe de gobierno capitalino electo por voto popular. En 2000 será su tercer intento fallido tras la presidencia, donde el ganador fue VICENTE FOX.

En años recientes se observa un rencuentro histórico del gobierno morenista con miembros de la Corriente Democrática y el mejor PRD (el primero). Son, literalmente, las raíces que explican mejor los triunfos de 2018 y 2024.



LOS CAMBIOS

En fin, cinco personalidades de apellido HERNÁNDEZ están involucradas en los ajustes al gabinete estatal cuya difusión se extendió a media jornada del martes. En Salud, la doctora ADRIANA MARCELA HERNÁNDEZ reemplaza al médico VICENTE HERNÁNDEZ NAVARRO.

En Comunicación Social, el consultor nayarita GERARDO ALGARÍN HERNÁNDEZ relevó al periodista FRANCISCO CUELLAR CARDONA, mientras que en Desarrollo Urbano, KARL HEINZ BECKER HERNÁNDEZ sustituye a KARINA LIZETH SALDÍVAR.

El quinto HERNÁNDEZ de esta lista es el tío de KARL HEINZ, el exgobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, también presente en el oleaje noticioso que desató dicho episodio entre la opinión pública.

Conocí a PANCHO CUELLAR siendo reportero, recién egresado como Técnico Superior en Periodismo. Preparación a la que añadiría dos licenciaturas, en Comunicación y Sociología. En paralelo despegaba como activista gremial, al frente de la Unión de Periodistas Democráticos (UPD).

Vimos nacer al EXPRESO a mediados de los 90s, del cuál CUELLAR sería director editorial por década y media, antes de concentrarse en un portal informativo propio, para luego sumarse al equipo del doctor AMÉRICO, en la campaña de 2022 .

Enseguida sería titular de Comunicación estatal, entre el primero de octubre de 2022 y el pasado martes 17 de marzo, cuando anunció en redes su retiro, cerrando un ciclo dentro de su trayectoria profesional.

En redes escribí ayer mi opinión sobre FRANCISCO. Lo repito aquí. Hombre de convicciones, fue un valiente timonel de prensa en tiempos por demás difíciles. Lealtad y compromiso marcaron su ruta.

Queda desear el mejor de los éxitos al amigo de tantos años en las tareas que ahora emprenda. Y expresar los parabienes de rigor al nuevo titular del área, GERARDO ALGARÍN, extitular de prensa en el Congreso de dicho estado y, antes, en el ayuntamiento de la capital, Tepic. Enhorabuena.



BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: https://lopezarriagamx.blogspot.com



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