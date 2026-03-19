Feminicida de Altamira permanece en su casa pese a condena de prisión

Pese a la sentencia dictada por un Tribunal de Enjuiciamiento hace tres días, el responsable se mantiene bajo el beneficio de un amparo.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un hombre condenado a 40 años de prisión por feminicidio en Altamira no ha ingresado al penal, está en arraigo domiciliario.

Pese a la sentencia dictada por un Tribunal de Enjuiciamiento hace tres días, el responsable se mantiene bajo el beneficio de un amparo.

“Revocaron el primer juicio con sentencia, tuvimos que pasar por un segundo juicio con todas las pruebas en su contra, lo han vuelto a tipificar como Feminicidio y sentenciado a 40 años, pero él con amparo está en arraigo domiciliario, no está en el penal, exigimos justicia”, denunció la familia de la víctima, Grace Manneth.

Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó la condena tras la acreditación de pruebas por parte de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ante el feminicidio de su esposa en diciembre de 2020.

El comunicado de la fiscalía omitió que el sentenciado no está tras las rejas, hecho que provocó la reacción de la familia de la joven de 26 años de edad.

Grace dejó a dos hijas, una de seis años y otra de apenas tres meses al momento de los hechos.

“Vivimos en un país donde los criminales y asesinos tienen más derechos que las propias víctimas”, señala la publicación realizada por la hermana de la víctima en redes sociales.

La exigencia es que las autoridades de Tamaulipas obliguen al cumplimiento de la pena dentro de un centro de reclusión.