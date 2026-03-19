Gobierno da primeros auxilios a Cruz Roja

Paga dos quincenas atrasadas al personal y abre espacios temporales, dirigidos a paramédicos, médicos y enfermeras; el apoyo es para trabajadores de la institución

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA,TAM.- La crisis de la Cruz Roja Mexicana en Tamaulipas entra en una nueva fase: mientras el Gobierno del Estado intervendrá para respaldar al personal operativo con apoyos económicos y oportunidades laborales temporales, la institución permanecerá cerrada en varios municipios, en medio de un conflicto con la sede nacional que podría derivar en acciones legales.

Lo anterior fue informado durante una rueda de prensa encabezada por el coordinador general estatal de la Cruz Roja en Tamaulipas, Jesús Manuel Suárez Silveyra, acompañado por el representante del personal operativo, Francisco Castillo.

De acuerdo con lo expuesto, el respaldo estatal contempla el pago de dos quincenas atrasadas, así como la apertura de espacios laborales temporales en el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), dirigidos a paramédicos, médicos y enfermeras.

“El apoyo es para el personal, que es la base trabajadora. La institución tendrá que buscar otros donantes”, explicó Suárez Silveyra.

No obstante, la operatividad permanece detenida. Delegaciones como Ciudad Victoria, Tampico, Aldama, Xicoténcatl y Tula continúan cerradas ante la falta de insumos, recursos y certidumbre administrativa.

“Si no tenemos insumos ni recursos, es más riesgoso abrir y brindar una atención incompleta. El paciente sería el más afectado”, señalaron.

La delegación estatal y sus 10 bases requieren alrededor de 2 millones de pesos mensuales para operar, cifra que actualmente resulta insostenible sin ingresos por servicios, colectas o donaciones.

En contraste, algunas bases como Soto la Marina, Estación Manuel y Llera operan parcialmente con recursos propios, aunque el personal reconoce que esta situación es temporal.

El punto más crítico es la ausencia de la sede nacional. Trabajadores y voluntarios denuncian falta de comunicación y respaldo tras las intervenciones realizadas semanas atrás.

“Estamos solos. Vinieron, hicieron cambios y se fueron. No han regresado ni han dado la cara”, expresó Francisco Castillo.

La situación ha generado incertidumbre laboral y un creciente malestar que podría escalar al ámbito legal.

“Es un derecho de cada trabajador decidir si procede legalmente”, indicaron.

Aunque el pago de salarios pendientes representa un alivio, la falta de certeza sobre el futuro ha llevado a algunos empleados a buscar otras fuentes de ingreso.

A ello se suma la falta de información sobre auditorías realizadas por la sede nacional, lo que incrementa la percepción de opacidad.

En este escenario, el Gobierno del Estado ha asumido un papel de contención social, sin intervenir en la estructura interna de la institución.

Por ahora, la Cruz Roja permanece paralizada en puntos clave del estado, en una de las crisis más severas de su historia reciente en Tamaulipas.