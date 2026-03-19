Impulsará Congreso de Tamaulipas cultura del cuidado del agua

La legisladora local indicó que ante los retos hídricos en el sur de Tamaulipas se analizarán proyectos y, de ser necesario, se impulsarán regulaciones para preservar el recurso.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Desde el Congreso del Estado existe disposición para impulsar acciones que fomenten la conciencia social sobre el cuidado del agua, afirmó la diputada local Úrsula Patricia Salazar Mojica.

La legisladora local señaló que ante los retos hídricos en el sur de Tamaulipas, se analizarán proyectos y de ser necesario se promoverán regulaciones para garantizar la preservación del recurso.

“Desde el Congreso del Estado estaremos haciendo lo que sea necesario, precisamente desde la conciencia en diferentes aspectos. Hay que ver los proyectos, regular si tenemos que hacerlo”

Expresó que el cuidado del agua no sólo depende de las autoridades, sino también de la participación activa de la ciudadanía, a fin de evitar prácticas que afecten el sistema lagunario.

“Hay que realizar esa sociedad participativa y colaborativa… no hay que dejar todo al gobierno. Evitar el desperdicio y no tirar desechos que obstruyen”

Salazar Mojica expresó que para preservar el vital líquido es importante seguir las directrices tanto del Gobierno Federal como del Gobierno del Estado, en coordinación con la sociedad.

La diputada acudió este jueves a la inauguración del Cuarto Foro Estatal del Agua 2026 en Tampico, evento que consideró un hecho relevante para la región sur de la entidad en materia de concientización y gestión hídrica.