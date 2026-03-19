La paja en el ojo ajeno

Trópico de Cáncer/Jesús Collado Martínez

“¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?”

Mateo 7:3-5, Biblia Reina Valera, 1960



La Presidenta de México respondió a las afirmaciones del Donald Trump, sin acusar recibo de la forma impropia que utilizó, confirmando que efectivamente ella ha dicho que no acepta la intervención armada directa de Estados Unidos en territorio mexicano para combatir a los carteles de la droga que según ese mandatario “nos guste o no están a cargo de México.”



También informó la Presidenta Sheinbaum que México está contribuyendo activamente en la persecución, neutralización, detención y encarcelamiento de los carteles y sus jefes, así como en al desmantelamiento de sus organizaciones, destrucción de laboratorios y almacenes de drogas, y el decomiso de armas y drogas en el marco de la Estrategia para la Seguridad y la Construcción de la Paz, todo ello sin arriesgar la soberanía por la que nuestro país ha luchado históricamente. Lo reiteró poco tiempo después en una reunión pública en la que remató su discurso con un “Viva la soberanía de Mexico”



Es importante destacar que Estados Unidos pretende detener el flujo de las drogas hacia ese país combatiendo a sangre y fuego al crimen organizado en México, mientras que enormes legiones de delincuentes gringos zpulverizan toneladas de drogas, las convierten en millones de pequeñas dosis y las distribuyen por todo el territorio de esa nación en la que millones de usuarios gastan cientos de millones de dólares diariamente para drogarse. De acuerdo con los informes del FBI existen 33 mil pandillas activas que se dedican a la producción, distribución y venta de drogas ilegales muchas de las cuales llegan a través de la frontera desde México.



De acuerdo con los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, el valor anual del mercado de las drogas en los Estados Unidos es superior a los 200 mil millones de dólares. Según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud realizada por el Gobierno de los Estados Unidos, existen en ese país más de 48.4 millones de personas que han requerido de apoyo institucional por algún trastorno originado por el uso de sustancias, entre las que destacan como las de mayor consumo la marihuana, las metanfetaminas, las anfetaminas, la heroína, la morfina, la cocaína y el fentanilo. Ese es el verdadero epicentro de la violencia y el tráfico de drogas.



Miles de millones de dólares y cientos de miles de armas y municiones cruzan la frontera de Estados Unidos hacia México para mantener vivo el negocio de producir y enviar toda clase de drogas para satisfacer la demanda que nace en el corazón de la sociedad norteamericana. Los aplausos de la miope oposición de la derecha partidista y mediática de México no le dan la razón al Presidente agresor que, según su visión del mundo, está haciendo la paz por la fuerza en Venezuela, Cuba, Irán, y amagando a nuestro país con la amenaza de una intervención armada directa, mientras que decenas de miles de grupos de crimen organizado de su país mantienen atendida la demanda de los millones de s adictos que viven bajo su cuidado.



Mientras siga existiendo una demanda de gran volumen de drogas en Estados Unidos, la droga seguirá llegando, no sólo desde Mexico, de Sudamerica, de Asia, de Europa porque todos quieren una parte de esos cientos de miles de millones de dólares que se consumen anualmente en ese país, dicho en otras palabras, hay que cuidar primero la viga en el ojo propio.