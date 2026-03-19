Los Cárdenas en el Pánuco

Fue en esta región huasteca donde el general Lázaro Cárdenas del Río tuvo su sede de mando militar antes de convertirse en el presidente que hizo la expropiación petrolera

Staff

Expreso-La Razón

A unos cuantos kilómetros de donde viviera su padre en calidad de jefe de Operaciones Militares de la zona Huasteca, ayer Cuauhtémoc Cárdenas fue protagonista del acto con el que se conmemoró el aniversario 88 de la expropiación petrolera.

Ahí, en la margen veracruzana del río Pánuco, en territorio de Pueblo Viejo, el ingeniero acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum, en un acto en el que no solo reivindicó la soberanía energética —legado histórico del general Lázaro Cárdenas del Río—, sino también su lucha política.

«Nos enseñó allá por 1988 que la lucha por la democracia se construye con el pueblo de México; Cuauhtémoc Cárdenas debería de haber sido el presidente de la República en 1988, pero ese fraude electoral nos arrebató esa posibilidad», dijo la presidenta.

El escenario fue simbólico. Fue en esta región huasteca donde el general Lázaro Cárdenas del Río tuvo su sede de mando militar antes de convertirse en el presidente que, la noche del 18 de marzo de 1938, sacudió al mundo con el decreto de expropiación petrolera.

Cuauhtémoc Cárdenas llegó al acto con un paso mucho más lento que el que presumía todavía hace un año, o dos, cuando empezó a mostrarse frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, después de un sexenio de alejamiento con López Obrador.

A sus 90 años, el ingeniero caminó junto a la primera mujer presidenta de México. NO dio discursos, pero su presencia fue un mensaje en sí mismo.

A su lado estuvo también Lázaro Cárdenas Batel, su hijo y actual jefe de la Oficina de la Presidencia.

En su intervención, Sheinbaum fue más lejos de lo que suele ocurrir en los actos oficiales. Ante la presencia física de Cuauhtémoc Cárdenas, la presidenta dijo sin rodeos que el ingeniero «debería haber sido el presidente de la República en 1988», y calificó lo ocurrido ese año como un fraude electoral que le arrebató al país esa posibilidad.

La presidenta le agradeció a Cuauhtémoc Cárdenas haber aceptado integrarse al consejo asesor que orientará la visión energética del país y la política de Petróleos Mexicanos.

«Gracias ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por su lucha, por su historia, por lo que significa para el país y además por haber aceptado ser parte de este consejo que nos ayude a tomar decisiones sobre la visión energética de México y Petróleos Mexicanos», dijo Sheinbaum.

La presidenta evocó con detalle la noche de hace 88 años: una expropiación petrolera que tuvo su epicentro en esta región donde confluyen el sur de Tamaulipas y el Norte de Veracruz.

Sheinbaum trazó una línea continua entre el México de 1938 y el de 2025.

De aquella decisión histórica, dijo la presidenta, nació Petróleos Mexicanos, una de las instituciones más importantes del México moderno. Y fue ante esa herencia que Cuauhtémoc Cárdenas aceptó sumarse al consejo energético.