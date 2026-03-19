Madre cierra primaria Juan B. Tijerina; policía rompe cadenas

Una madre de familia cerró por cuenta propia la primaria Escuela Primaria Juan B. Tijerina de Cd. Victoria

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una madre de familia cerró por cuenta propia la primaria Escuela Primaria Juan B. Tijerina, lo que generó inconformidad entre otros padres, quienes en su mayoría no compartían su postura y acudieron con sus hijos sin saber del bloqueo.

El plantel fue asegurado con cadenas en el acceso principal, impidiendo el ingreso de alumnos y docentes. La acción fue realizada únicamente por la madre como medida de presión ante un presunto caso de negligencia contra su hijo.

Horas después, elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas retiraron la cadena y permitieron reabrir el plantel, luego de las quejas de padres afectados por la suspensión inesperada de clases.

La madre explicó que su decisión deriva de un incidente ocurrido el 11 de marzo. “Estábamos muy asustados, el niño estaba muy alterado, su corazón latía demasiado”, relató, al señalar que no encontró al director en el momento de los hechos.

Agregó que al día siguiente acudió a pedir explicaciones, pero no obtuvo respuesta satisfactoria. “Me dijo que no estaba en las instalaciones, pero creo que es un argumento totalmente inválido; tiene personal capacitado”, expresó. También denunció falta de seguimiento: “Me dijeron que me marcarían y hasta el momento no he tenido respuesta”.

Finalmente, señaló que su hijo requirió atención médica y dental. “Lo llevé al doctor y al dentista para reconstruir sus dientitos, traía mucho dolor”, dijo. Añadió que exige la destitución del director Enrique González: “No tengo nada personal contra él, pero no está haciendo su trabajo”.