Nuevo cuartel de la Guardia Estatal en el centro de Tampico, listo la próxima semana

La alcaldesa informó que las instalaciones podrían operar la próxima semana para garantizar presencia permanente de corporaciones estatales en un punto estratégico de la ciudad.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El fortalecimiento de la seguridad en la zona centro de Tampico dará un paso firme con la próxima inauguración de un nuevo cuartel de la Guardia Estatal, donde pernoctará 30 elementos, además de la rehabilitación de la barandilla municipal, informó la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya.

La alcaldesa adelantó que estas instalaciones podrían entrar en operación la próxima semana, con el objetivo de garantizar la presencia permanente de corporaciones estatales en un punto estratégico de la ciudad.

“Vamos a inaugurar la barandilla para que pernocte la Guardia Estatal, creemos que lo vamos a hacer la semana que entra”

Dijo que esta medida permitirá una atención más inmediata ante cualquier hecho delictivo, reforzando la vigilancia en el primer cuadro del municipio.

En materia de coordinación, Villarreal Anaya expresó que se mantiene el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno rumbo al periodo vacacional de Semana Santa, con la participación de fuerzas federales y estatales.

“Es lo que vamos a hacer, trabajar de manera coordinada con Sedena, Marina, Guardia Nacional, Guardia Estatal y los municipios, en una sinergia para hacer ese cerco donde todos participamos para abonar a la seguridad”

Indicó que se han realizado gestiones con autoridades estatales, incluyendo comunicación con el general Carlos Arturo Pancardo, secretario de seguridad pública de Tamaulipas para fortalecer las acciones en materia de seguridad e indicó que fueron reparadas las patrullas descompuestas de la Guardia Estatal que entregó la administración municipal de Tampico.

Como parte del equipamiento reciente, recordó que el Ayuntamiento entregó 10 motopatrullas a la Dirección de Tránsito y Vialidad que también podrán atender emergencias al contar con equipo básico como conos, extintores y botiquines de primeros auxilios.

A este esfuerzo se sumarán seis nuevas patrullas tipo camioneta, adquiridas mediante recursos del programa federal FORTAMUN.

“Próximamente nos entregan seis patrullas más… estamos aplicando los recursos para seguir consolidando la seguridad en el municipio de Tampico”

Finalmente, la presidenta municipal confió en que la percepción de seguridad en el sur de Tamaulipas favorecerá la llegada de visitantes durante la próxima temporada vacacional de Semana Santa.