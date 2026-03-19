Otorgan prisión domiciliaria a Doña Carlota tras asesinato de presuntos invasores en Chalco

Doña Carlota se hizo viral luego de que abriera fuego contra presuntos invasores que se rehusaban a desalojar un inmueble de su propiedad.

MÉXICO.- Carlota «N», mujer de 74 años que se hizo viral luego de que atacara a balazos y provocara la muerte de dos presuntos invasores que se rehusaban a desalojar un inmueble de su propiedad, saldrá de prisión.

¿Por qué arrestaron a Doña Carlota?

La señora Carlota fue arrestada luego de los hechos ocurridos el pasado 1 de abril de 2025, cuando según el reporte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México, acudió a su propiedad ubicada en el poblado de Candelaria Tlapala, donde estaban unas personas que presuntamente habían invadido su casa.

En un video que circuló en redes sociales, se observa cómo la adulta mayor abre fuego contra los sujetos, hecho que provocó la muerte de dos hombres de 19 y 51 años, además de que un menor de 14 años también resultó lesionado.

Tras esto, Doña Carlota y dos de sus hijos, Eduardo «N» de 34 años y Mariana «N» de 51 años, fueron arrestados y acusados de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, según informaron las autoridades.

Y aunque la defensa de la mujer solicitó desde un principio que Carlota llevara su proceso en prisión domiciliaria debido a su edad, una jueza rechazó la solicitud el 6 de noviembre de 2025, argumentando que existía un riesgo de que la adulta mayor escapara.

¿Por qué Doña Carlota saldrá de la cárcel?

Sin embargo, este martes 17 de marzo, un juez determinó cambiar la medida cautelar de doña Carlota, por lo que podrá llevar su proceso en arresto domiciliario en casa.

Así, se tiene previsto que la acusada salga de la cárcel entre el viernes y el sábado para ser llevada al lugar donde seguirá con su proceso una vez cubierta una fianza.