Posible robo de lámpara en Colonia talleres

El retiro ocurrió mientras trabajadores de una compañía de internet realizaban mantenimiento en el cableado tras las recientes condiciones climáticas.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Los vecinos de la colonia Talleres, en Ciudad Madero, reportaron la sustracción de una lámpara LED del alumbrado público

De acuerdo con los habitantes del sector, el hecho se produjo el lunes 16 de marzo de 2026.

El retiro , mencionan, ocurrió mientras personal que se identificó como trabajadores de una compañía de internet realizaba labores de mantenimiento en el cableado por las recientes condiciones climáticas.

La queja fue difundida a través de redes sociales, donde habitantes de la colonia compartieron fotos y descripciones del incidente.

El hecho generó preocupación entre los miembros de la comunidad, ya que la acción se realizó sin autorización de autoridades locales ni del comité vecinal.

La falta de alumbrado afecta directamente la seguridad y el bienestar de quienes habitan la zona, especialmente durante las noches, por lo que los vecinos solicitaron que se investigue lo ocurrido y se reponga la lámpara sustraída.

Además, pidieron que se implementen medidas preventivas para evitar que situaciones similares se repitan y que se refuerce la supervisión sobre las labores de mantenimiento que realizan compañías externas en la infraestructura pública de la colonia.