Proyecto Génesis consolida alianza estratégica en el arranque del Foro Estatal del Agua Tamaulipas 2026

Bajo este modelo, se establecen beneficios directos para la región al evitar el endeudamiento público, otorgar certeza a la industria en el suministro de agua tratada para su consolidación y crecimiento

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En el marco del Día Mundial del Agua, este jueves dieron inicio en Tampico las actividades del Cuarto Foro Estatal del Agua Tamaulipas 2026, donde la presentación del Proyecto Génesis: El Futuro del Agua en Tamaulipas marcó un paso clave en la coordinación entre gobierno e industria para impulsar el reúso de aguas residuales y consolidar al sur del estado como una región con visión de sostenibilidad, crecimiento ordenado y seguridad hídrica.

En representación del gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, el ingeniero Raúl Quiroga Álvarez, encabezó el arranque del evento, destacando que el Proyecto Génesis, “proyecto integral de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la zona conurbada de Tampico y Ciudad Madero”, es resultado de la suma de voluntades entre la federación, el estado, los municipios, la COMAPA Sur y el sector industrial.

Bajo este modelo, se establecen beneficios directos para la región al evitar el endeudamiento público, otorgar certeza a la industria en el suministro de agua tratada para su consolidación y crecimiento, y generar condiciones para que la población disponga de un sistema más moderno, al tiempo que se favorece la recuperación del equilibrio ecológico.

Acompañaron este inicio la alcaldesa de Tampico, licenciada Mónica Villarreal Anaya; el presidente municipal de Ciudad Madero, contador Erasmo González Robledo; y el alcalde de Altamira, el doctor Armando Martínez Manríquez.

También estuvieron presentes el ingeniero Jaime Felipe Cano Pérez, director general del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la CONAGUA, en representación del Gobierno Federal; el ingeniero Eliezer Garza Ortiz, presidente de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas; y el maestro Francisco José González Casanova, gerente general de COMAPA Sur, en representación de los organismos operadores de agua en el estado.

Durante su ponencia, Luis Apertti Llovet, coordinador de proyectos estratégicos de la AISTAC, destacó que el Proyecto Génesis se sustenta en una visión respaldada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, lo que permitió consolidar acuerdos y dar viabilidad a un esquema autosostenible, en el que el propio reúso del agua genera los recursos necesarios para el desarrollo de la infraestructura.

Finalmente, señaló que el Proyecto Génesis aprovecha el volumen de aguas residuales actualmente disponible en la zona conurbada, transformándolo en una solución que fortalece la competitividad industrial, garantiza el abasto para nuevas inversiones y proyecta al sur de Tamaulipas como una región con certidumbre hídrica para su desarrollo.