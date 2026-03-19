¿Quiénes son los 3 porteros de Aguirre para el Mundial 2026?

Javier Aguirre definió a los tres porteros de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 y los partidos ante Portugal y Bélgica. Conoce a los elegidos

MÉXICO.- El camino rumbo a la máxima justa del futbol internacional toma forma definitiva bajo el mando del actual estratega de la Selección Mexicana. Las dudas quedaron atrás. Javier Aguirre finalmente resolvió la incógnita más grande del equipo y cerró el casting bajo los tres postes. Con la mirada puesta en el Mundial 2026, el director técnico estableció quiénes protegerán el arco azteca, mandando un mensaje contundente previo a los exigentes amistosos contra Portugal y Bélgica. La afición pedía certezas y el banquillo respondió con una lista firme y sin sorpresas de último momento.

LOS TRES GUARDAMETAS DE JAVIER AGUIRRE PARA EL MUNDIAL 2026

De acuerdo con información del periodista Gibrán Araige, el periodo de pruebas terminó por completo. El cuerpo técnico de la Selección Mexicana evaluó todas las opciones disponibles tanto en la liga local como en el extranjero, pero finalmente apostó por un grupo que mezcla experiencia absoluta con sangre nueva. De cara al torneo que se jugará en casa, los porteros de la Selección Mexicana ya tienen nombre y apellido, dejando sin posibilidades a otros arqueros que soñaban con colarse en la convocatoria final.

El primero en la lista es Guillermo Ochoa. El veterano guardameta mantiene su lugar privilegiado y apunta directamente a asistir a su sexta Copa del Mundo, un récord histórico para el fútbol. Su bagaje frente a potencias mundiales pesó mucho más que cualquier crítica externa.

Para complementar esta veteranía, el ‘Vasco’ incluyó a Raúl Rangel. El joven cancerbero de Chivas demostró solidez y reflejos envidiables durante sus últimos llamados, ganando su lugar a pulso. Él representa el futuro y la renovación natural en la portería azteca.

Finalmente, Carlos Acevedo completa la tercia. El carismático arquero lagunero recuperó su nivel físico y futbolístico, regresando a la concentración nacional como una figura de absoluta confianza. Su agilidad lo consolida nuevamente como una pieza clave para el esquema del entrenador, por encima de hombres que viven un mejor presente, como Andrés Gudiño.

LA PRUEBA DE FUEGO: AMISTOSOS ANTE PORTUGAL Y BÉLGICA

Tener los nombres sobre la mesa solo es el primer paso del proceso. El verdadero desafío arranca en la próxima Fecha FIFA. La Selección Mexicana medirá fuerzas en dos juegos de altísimo nivel frente a las escuadras de Portugal (28 de marzo) y Bélgica (31 de marzo), encuentros que servirán como un termómetro implacable para el nivel de la plantilla.

El estratega nacional buscará consolidar su sistema defensivo ante estos gigantes europeos. Enfrentar a delanteros de élite mundial exigirá la mejor versión de los arqueros seleccionados. Aquí no hay margen de error. Estos partidos internacionales definirán el orden de jerarquía y perfilarán quién asumirá el rol de titular indiscutible durante el Mundial 2026.

La decisión de Javier Aguirre demuestra que la planeación entró en su fase más seria. Se acabó el tiempo de inventar posiciones o rotar alineaciones en zonas críticas. El arco de la Selección Mexicana está blindado y ahora solo queda observar cómo estos tres porteros responden ante la presión del futbol del más alto nivel. La afición espera resultados inmediatos y el balón comenzará a rodar muy pronto.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR