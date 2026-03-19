Reforma electoral de izquierda: ni CFE/INE y sólo plurinominales

INDICADOR POLITICO/CARLOS RAMÍREZ

En lo que fue considerada una propuesta proveniente realmente de la izquierda socialista-comunista, el grupo parlamentario del PSUM (ex PCM) presentó el 27 de diciembre de 1984 una iniciativa de reforma al sistema electoral mexicano basado en dos pivotes: solo diputados plurinominales y una autoridad electoral sencilla y eficaz.

Uno de los encargados de redactar la iniciativa fue el diputado Arnaldo Córdova, un politólogo que estudió en la escuela de Roma de Umberto Cerroni; y quieren las vueltas de la vida que su hijo Lorenzo Córdova Vianello, también de la vertiente académica italiana, haya sido consejero presidente del INE que inventaron Enrique Peña Nieto y el Pacto por México impulsado y avalado por José Woldenberg, y la Santa alianza del PRIAN.

Arnaldo Córdova era en 1984 uno de los más acuciosos y brillantes politólogos y en su haber tenía ya aquel entonces dos textos clásicos de ciencia política: La formación del poder político en México y La ideología de la Revolución Mexicana. La formación del nuevo régimen (ERA), los dos, por cierto, ensayos-venero de la caracterización del régimen político mexicano de la Revolución como populistas, aunque cabe la aclaración que se trataba del populismo real y no del pervertido por el PRI.

Hoy, en las versiones de reforma electoral de cuatro planes del lopezobradorismo en la presidencia –el A, B, C, D… y los que vengan hasta que salga aprobado en el Congreso–, la propuesta quiere venderse como de izquierda pero nada tiene que ver con el sector ideológico que mantuvo su perfil socialista-comunista del PCM-PSUM-PMS hasta la escisión de su entrega al priismo poscardenista para fundar el PRD que derivó en Morena. La iniciativa del PSUM buscaba terminar con la supervisión electoral del Gobierno federal y su partido dominante en turno –el PRI hasta 2014 con el INE– y crear una verdadera autoridad electoral autónoma del PRI-Gobierno.

Una de sus propuestas centrales fue clave, como explico Córdova al presentarla al debate del pleno legislativo el 27 de diciembre de 1984: “para nosotros, el sistema y la fórmula que deberían establecerse serían, simple y sencillamente, los de la representación proporcional general, sin más adjetivos, y que cada partido obtuviese lo que su caudal electoral le permitiese obtener en igualdad de circunstancias como los demás partidos, sin importarnos si eso favorecería al PRI o al PAN” (Diario de los Debates).

La otra propuesta buscaba encontrar una solución a la estructura gubernamental en el área del Ejecutivo que controlaba la oficina organizadora de elecciones, y la idea tenía sentido porque en 1988 la Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett Díaz manipuló las elecciones para favorecer a Carlos Salinas de Gortari frente a la candidatura del Frente Democrático de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

La propuesta del PSUM fue muy sencilla: “adoptar el criterio que es común en los países en los que las elecciones se realizan mediante el concurso de partidos políticos y de nadie más; éstos (los partidos) integran los órganos electorales encargados de aplicar la ley, la cual, se supone, fue elaborada y aprobada para dar seguridad a la sociedad y a los partidos de que la voluntad popular, expresada en él sufragio, será respetada. Un país como el nuestro, en el que el gobierno y no los partidos políticos, en los que se definen las opciones ciudadanas, controla los procesos electorales es un país en el que la democracia queda permanentemente en entredicho”.

El PSUM propuso reformar el 78 constitucional para una Comisión Federal Electoral que quedara integrada exclusivamente por los representantes de los partidos, uno del Gobierno y un presidente que sería nombrado por mayoría de votos y que solamente tendría derecho a votar en caso de empates. Los secretarios tendrían derecho a voz pero carecerían de la Facultad de votar. Esta estructura sería replicada a nivel estatal.

Y para cerrar su catálogo de reformas, el PSUM sugirió una especie de PREP de primer piso: que los resultados de los escrutinios se dieron a conocer como cifras preliminares allí donde eran depositados los votos y que fuese a través de un moderno y asequible sistema de comunicación electrónica cuyas bases alimentadoras serían los comités distritales electorales.

Como era obvio, el PRI y el PAN rechazaron la propuesta de la izquierda socialista-comunista, el sistema electoral reventó en las elecciones de julio de 1988 y el beneficiario del viejo sistema electoral, Carlos Salinas de Gortari, creó las bases de la estructura de la oficina electoral nacional que sigue vigente hasta la fecha y que fue diseñada para que el PRI no perdiera el control sobre las elecciones, y por cierto la reforma al IFE para crear el INE en 2014 fue delineada a capricho de Lorenzo Córdova Vianello atropellando las propuestas de reforma de su padre Arnaldo Córdova.

Y ahora Morena captura al INE para regresarlo a CFE en modo Bartlett Díaz.



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Política para dummies: la política es la misma cuando se diseña para un grupo dominante.

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