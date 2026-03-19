Sheinbaum destaca rescate de Pemex

La Presidenta de la República destacó que el combate a la corrupción permitió rescatar a Pemex y reiteró su compromiso con la soberanía energética del país

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

El fortalecimiento de Pemex y la soberanía energética exige aumentar la producción de gas natural, De fuentes renovables, y continuar el procesamiento de petróleo, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum, durante el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera en Pueblo Viejo, Veracruz.

“Sabemos que el futuro energético de la nación exige visión, innovación, responsabilidad y una visión de largo plazo de nuestra soberanía. En nuestro sexenio, como nos comprometimos, tenemos grandes objetivos: uno, seguir avanzando con el fortalecimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas y el otro: garantizar la soberanía energética de México, avanzando también en su menor impacto ambiental”.

Recordó que actualmente México sigue importando 75 por ciento del gas natural que consume el país.

“Este combustible hace funcionar las plantas de generación eléctrica y nuestras fábricas. Por ello, el llamado para avanzar en la soberanía energética adquiere una enorme relevancia cada día, en estos momentos significa avanzar en la soberanía energética, aumentar la producción nacional de gas natural, que es el siguiente objetivo y las fuentes renovables de energía, además de seguir manteniendo la producción de petróleo y su procesamiento. Asimismo, vamos a seguir promoviendo el desarrollo de las fuentes renovables de energía”.

Expresó que el combate a la corrupción que debilitó a Petróleos Mexicanos por años permitió el rescate de la empresa pública.

Dijo que durante años Pemex representó corrupción y privilegios para unos cuantos y en vez de sanear las malas prácticas, a partir de 1988 el objetivo fue su privatización y la entrega del petróleo a privados y extranjeros.

Aseguró que en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se llegó a sobre explotar los campos petroleros para entregar la riqueza al extranjero y se abandonó el procesamiento del petróleo y del gas natural.

En el 2004 se llegó a producir más de tres millones de petróleo al día, aunque a costa de una explotación irracional.

En su discurso explicó que los excedentes petroleros entre el 2004 y 2006 llegaron a los 10 mil millones de dólares por año, en el 2007, Calderón recibió 12 mil millones de dólares y en el 2008, cerca de 16 mil 500 millones de dólares de excedentes petroleros y que su destino fue el apoyo a los grandes corporativos, privilegios de los altos funcionarios y corrupción, “todo ello hubiera alcanzado para construir a lo equivalente a más de cuatro refinerías del tamaño de Dos Bocas, de ese tamaño fue el saqueo de los excedentes petroleros”.

Enfatizó que el golpe más fuerte fue la reforma energética del 2013, entrega total, mayor abandono y mayor endeudamiento.

“Durante el periodo neoliberal se debilitó deliberadamente a las empresas públicas, no pudieron más por los trabajadores petroleros. Entre Calderón y Peña Nieto la deuda alcanzó los 100 mil millones de dólares, mientras se producía menos y se abandonaban las refinerías”, subrayó Claudia Sheinbaum.

Señaló que, en los llamados gobiernos neoliberales, el país producía millones de barriles diarios de petróleo, pero esos grandes recursos no se tradujeron en beneficios para las mayorías.

Mencionó que, mientras la riqueza fluía, muchas comunidades permanecieron en la pobreza debido a un sistema que no priorizó el bienestar social.

Destacó que a 88 años de la expropiación petrolera que realizó el general Lázaro Cárdenas del Río, Pemex vuelve a consolidarse como una sola empresa pública al servicio del pueblo y de la nación, integrándose verticalmente, con los siguientes resultados: reducción de la deuda de Pemex en un año en 13 por ciento; el pago a proveedores, prácticamente, alcanzó el 100 por ciento; se transforman diariamente casi 1.3 millones de barriles de crudo en gasolinas y diésel; y en 2025 se produjeron 25 por ciento más fertilizantes.

“Garantizar la producción de energía que requiere el país, significa fortalecer la soberanía. Si bien hemos reducido la importación de gasolinas, gracias a la construcción de la refinería Dos Bocas, la adquisición de la refinería Deer Park y el rescate de las otras 6 refinerías, seguimos importando 75 por ciento del gas natural que consumimos. Este combustible hace funcionar las plantas de generación eléctrica y nuestras fábricas. Asimismo, vamos a seguir promoviendo el desarrollo de las fuentes renovables de energía”, anunció la Presidenta de México.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, aseguró que el nuevo marco legal que otorgó la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, ha tenido resultados tangibles como el incremento del 100 por ciento en la refinación de petrolíferos a comparación de 2018; la reducción de la deuda de Pemex en 19 por ciento entre 2018 y 2025; la rehabilitación de los complejos petroquímicos.

En el evento que se realizó en la empresa ESE ASA en la margen veracruzana del Río Pánuco, frente al puerto de Tampico, también se inauguró una plataforma petrolera.