Sheinbaum invita al rey de España al Mundial en México

Durante un encuentro reciente con medios, Sheinbaum destacó que la justa mundialista representa una oportunidad única para proyectar a México como un país abierto, moderno y capaz de organizar eventos de gran magnitud

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, extendió una invitación formal al rey de España para asistir a la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará en territorio mexicano en 2026. El gesto diplomático subraya la relevancia internacional del evento y refuerza los lazos históricos, culturales y políticos entre ambas naciones.

Durante un encuentro reciente con medios, Sheinbaum destacó que la justa mundialista representa una oportunidad única para proyectar a México como un país abierto, moderno y capaz de organizar eventos de gran magnitud. En ese contexto, señaló que la presencia de figuras de alto perfil, como el monarca español, contribuiría a fortalecer el carácter global del torneo.

La presidenta también enfatizó que el Mundial no solo será una fiesta deportiva, sino un espacio para promover el turismo, la inversión y el intercambio cultural. México será una de las sedes principales del campeonato, compartiendo la organización con Estados Unidos y Canadá, en lo que será la primera edición con 48 selecciones participantes.

Analistas consideran que la invitación tiene un trasfondo estratégico, ya que busca consolidar la relación bilateral con España en un momento clave para la cooperación económica y política. Asimismo, refleja el interés del gobierno mexicano en posicionar al país como un actor relevante en la escena internacional.

Hasta el momento, la Casa Real española no ha emitido una respuesta oficial a la invitación. Sin embargo, se espera que en los próximos meses se definan los detalles protocolarios conforme avance la organización del evento deportivo.

El Mundial de 2026 promete ser uno de los más grandes de la historia, y México se prepara para recibir a millones de visitantes, reafirmando su papel como anfitrión de clase mundial.