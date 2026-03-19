Vive César Bono momento crítico en plena transmisión en vivo

César Bono vive momento crítico al casi ahogarse durante transmisión en Guatemala; el video encendió alertas sobre su estado de salud.

MÉXICO.- El actor mexicano César Bono protagonizó un momento de alta tensión durante una transmisión en vivo en Guatemala, luego de que sufriera un incidente mientras comía, situación que generó alarma inmediata entre quienes lo acompañaban. El episodio, captado en video, se difundió rápidamente en redes sociales, provocando reacciones entre seguidores y público en general.

En las imágenes se observa cómo el intérprete, reconocido por su trayectoria en televisión y teatro, interrumpe su actividad tras presentar dificultades evidentes, lo que derivó en la rápida intervención de personas cercanas. El hecho, aunque controlado en el momento, abrió conversación sobre los riesgos y el estado de salud del actor, quien ha enfrentado diversos episodios médicos en años recientes.

El actor fue auxiliado a tiempo tras presentar signos de asfixia al comer. Foto: Cortesía OCESA Teatro

¿Qué le pasó a César Bono en Guatemala?

El incidente ocurrió mientras César Bono se encontraba en un restaurante en Guatemala, donde realizaba una transmisión en vivo acompañado de otras personas. Durante el video, el actor aparece comiendo una pieza de pollo frito cuando, de forma repentina, comienza a mostrar signos de asfixia.

Los gritos de alerta no tardaron en escucharse entre los presentes, quienes identificaron que el actor se estaba ahogando. La reacción fue inmediata: un hombre cercano se levantó para auxiliarlo, aplicando maniobras que permitieron atender la emergencia en cuestión de segundos.

La escena quedó registrada en video, lo que facilitó su difusión en plataformas digitales, generando preocupación entre sus seguidores. La intervención oportuna evitó que el incidente pasara a mayores, aunque el momento fue descrito como crítico por quienes lo presenciaron.

♬ Revenge – sofians @leticia16501 Cesar Bono el famaoso actor mas conocido como Frankie Rivers casi se ahoga en Guatemala, despues de una filmación de película dirigido por el cantante Walter Villatoro. #Waltervillatoro

¿Cómo se encuentra de salud César Bono tras casi ahogarse con una pieza de pollo?

Tras el susto, no se reportaron consecuencias graves derivadas del incidente. César Bono logró estabilizarse en el lugar gracias a la rápida reacción de quienes lo acompañaban, lo que permitió que no fuera necesario trasladarlo de emergencia a un hospital.

El actor se encontraba en Guatemala por motivos laborales, ya que participa en la grabación de una nueva película. Además, había aprovechado su estancia para actividades personales, incluyendo recorridos gastronómicos.

Cabe señalar que Bono venía de un proceso de recuperación reciente, luego de sufrir una fractura en dos costillas, lo que incrementó la preocupación en torno a su estado físico general. Sin embargo, hasta el momento, el incidente quedó como un episodio controlado sin complicaciones posteriores confirmadas.

Personas cercanas intervinieron de inmediato para evitar consecuencias mayores. Foto: Cortesía OCESA Teatro

César Bono ha sobrevivido a ocho infartos

La salud de César Bono ha sido un tema recurrente desde 2018, año en el que enfrentó ocho infartos cerebrales que afectaron de manera significativa su movilidad. Desde entonces, el actor ha mantenido actividad profesional, adaptándose a las secuelas físicas.

“Tengo poca movilidad del lado izquierdo y una mano espástica, pero sigo trabajando. Ese es mi mejor regalo”, declaró en entrevista con Eje Central, reflejando una postura resiliente frente a las adversidades médicas.

A pesar de los retos, su presencia en proyectos televisivos y teatrales ha continuado, consolidando una carrera marcada tanto por su talento como por su capacidad de mantenerse activo ante condiciones complejas. El reciente incidente en Guatemala se suma a una historia médica que ha puesto a prueba su resistencia en múltiples ocasiones.

CON INFORMACIÓN DE EJE CENTRAL