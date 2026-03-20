Amigos no tan amigos

INTERIORES / CARLOS LÓPEZ ARRIAGA

Por esfuerzo no ha quedado en la encomienda conciliatoria que lleva a cuestas LUISA MARÍA ALCALDE, líder nacional de MORENA, buscando acuerdos con sus aliados históricos PVEM y PT.

Y ocurre que de tiempo en tiempo se anuncian encuentros y hasta resultados en la ratificación de la alianza y se lanzan las campanas al vuelo, aunque después digan otra cosa.

Al paso de los días, los regentes de la franquicia, MANUEL VELAZCO (socio junior del “Niño Verde”) y el petista BETO ANAYA, demuestran con hechos que sus motivos reales operan fuera del pacto.

Desde el pasado 2025, LUISA MARÍA insiste en construir una narrativa optimista, donde habla de unidad y reglas claras como pilares fundamentales, con miras al megaproceso de 2027.

A mitad del año pasado ya se daban por amarradas las candidaturas comunes en Durango y Veracruz. Los posteriores meses de mayo y junio abundaron en el tema. Aquel video de la líder morenista (junio 13) donde dimensiona el reto que representan los comicios en 17 gubernaturas.

Y la posterior conferencia de prensa ofrecida por el CEN guinda insistiendo en la unidad bajo la bandera común de la transformación. Es la encomienda que ALCALDE tiene de Palacio.



DOS DISCURSOS

En julio y agosto, anunciaría la realización de asambleas semanales buscando la participación de las bases. Seguirían los recorridos, de ella y del CEN, en la llamada segunda gira nacional, pidiendo unidad y congruencia a sus cuadros regionales.

En diciembre pasado ratificará su confianza en el pacto al asegurar que están dadas las condiciones para una coalición con el PT en el proceso de 2026 en Coahuila (7 de junio) para renovar el congreso local, sus 16 butacas de mayoría y las 9 plurinominales.

En efecto, hablaron de alianzas con el Partido del Trabajo, pero sin mencionar al Verde. Quizás porque el PT logró una votación del 13% en la elección gubernamental del 2023, con la candidatura de RICARDO MEJÍA BERDEJA y trae todavía algunas canicas para jugar.

El 18 de diciembre se anunció la enésima negociación. Lo cual fue comentado, incluso, por la doctora SHEINBAUM. El mismo mes, LUISA MARÍA insistió en dar por sentada la coalición en Veracruz y Durango.

Al finalizar enero del presente 2026, LUISA y RICARDO MONREAL coincidieron en la IV Reunión Plenaria de legisladores en la Ciudad de México, donde señalarían la meta de conservar la mayoría calificada.



TRAYECTORIA DE CHOQUE

Hubo un comunicado de prensa firmado por ALCALDE, ANAYA y KAREN CASTREJÓN, personera de VELASCO. El tema: unidad y fuerza rumbo al 2027. Y el mensaje explícito de LUISA: “la Cuarta Transformación está más fuerte que nunca» pues “la oposición se quedará con las ganas de ver una ruptura.”

Ante la inminente votación de la reforma política, MORENA mostraba prisa por hacer pública la vigencia de esta triple mancomunidad. Febrero fue un mes muy difícil, el proyecto enviado de Palacio Nacional a San Lázaro provocó dudas inocultables y más reuniones privadas de ALCALDE, ANAYA y VELASCO.

Temas centrales como el financiamiento y las plurinominales asomaron como umbral infranqueable, salvo que la Presidenta SHEINBAUM cediera. Desde luego, jamás cedió.

Una y otra vez LUISA desmentiría la posibilidad de ruptura. Pero en las otras trincheras la inconformidad crecía. Así llegamos a la votación adversa del miércoles 11 de marzo, cuando petistas y verdes dijeron “NO” al proyecto.

Haciendo gala de buenos reflejos, la narrativa del partido en el poder cambiaría en pocas horas para apostarle al “Plan B” lanzado al día siguiente, jueves 12 de marzo. De tal ajuste al discurso oficial destaca ahora el ahorro mayor de recursos, al recortar gastos de partidos, candidatos y del propio INE.

En acuerdo de fin de semana, los pequeños se sumarían al plan, solo de palabra. Pero su rebelión no se apaga. Ya encontraron otro pretexto para seguir diciendo que “no” y encarecer su cariño. Un detallito que asomó en el “Plan B” como es la propuesta de adelantar la consulta revocatoria de 2028 al 2027.



INTERESES VELADOS

Acaso la materia real de negociación sean los presupuestos (perdón) las gubernaturas de Zacatecas y San Luis. El PT se aferra a la primera y el PVEM no quiere soltar la segunda. Algo ya muy visto desde que asomó en las mañaneras la voluntad presidencial de impedir por ley la reelección y el nepotismo.

Los amigos entre comillas siguen montados en su macho. Baste decir que la senadora RUTH GONZÁLEZ, a la sazón primera dama potosina, está incluida en la lista de 9 corcholatas verdes destapada por VELASCO esta semana. Quien además amaga con romper filas si RUTH no fuera abanderada por el partido guinda.

Exigencia imposible. Aunque la ley todavía lo permita (la prohibición entra en vigor hasta 2030) una asamblea de MORENA reformó sus estatutos y adelantó los candados. Hacia el interior de este partido, ya aplica desde 2027 el doble impedimento al nepotismo y la reelección.

Quizás la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pudieran ilustrarnos sobre los intereses concretos (contratos, canonjías, proveedurías, cobranzas) que los jefes de ambos membretes desean perpetuar en ambas entidades. Oiga usted, defienden sus territorios con uñas y dientes, como si en ello se les fuera la vida..



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