Auto atropella a menor y pierde la vida en Altamira

Las autoridades informaron que la víctima intentaba cruzar la carretera en dirección al 40 cuando fue impactada.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un menor de 13 años murió este viernes luego de que un automóvil lo atropelló en la carretera Tampico-Mante.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 13:00 horas a la altura del ejido Río Tamiahua, en Altamira.

Autoridades informaron que la víctima intentó cruzar la carretera con dirección al 40 al momento del impacto.

El presunto responsable conducía un vehículo marca Hyundai color blanco, de la línea i10 y modelo reciente, el cual circulaba en el sentido de norte a sur.

Personal de las corporaciones de rescate llegaron al sitio para brindar auxilio, pero el cuerpo del adolescente ya no presentaba signos vitales.

Tras la confirmación del deceso, las autoridades correspondientes resguardaron el área para el inicio de las investigaciones.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos llegaron al lugar de los hechos y lo notificaron a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, por lo que a través de la Policía Investigadora se tomó conocimiento.