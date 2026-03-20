CJNG es un grupo muy fuerte y de alta peligrosidad, aún con la neutralización de ‘El Mencho’: Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reconoció que el CJNG es una organización criminal que opera en todo el país, por lo que sigue siendo peligroso pese a la muerte del capo.

MÉXICO.- A un mes de que Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fue abatido en un operativo militar, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue debilitado en su estructura, pero no quiere decir que haya desaparecido, ya que tiene presencia a nivel nacional y es un grupo con alta peligrosidad, reconoció Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En la «Mañanera del Pueblo» de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes 20 de marzo, realizada desde Cancún, Quintana Roo, el funcionario federal adelantó que en breve la Fiscalía General de la República (FGR) presentará un informe de los avances en material ministerial, sobre posibles aseguramientos de cuentas o bienes inmuebles, luego del operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

«Por supuesto, es un grupo que tiene presencia en varios estados de la República, es un grupo muy fuerte del crimen organizado, que si bien presenta, con la neutralización de su líder principal, un debilitamiento de la estructura, no quiere decir que el grupo haya desaparecido, por supuesto, tiene presencia a nivel nacional y es un grupo con alta peligrosidad», indicó.

«El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió el pasado 22 de febrero debido a múltiples heridas con arma de fuego, cuando era trasladado en helicóptero, luego de enfrentarse con soldados de élite del Ejército Mexicano, al ser sorprendido en una cabaña en Tapalpa, Jalisco, una zona turística boscosa cerca de Guadalajara.

FGR reconoce contaminación de escena tras muerte de ‘El Mencho’

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no fue posible asegurar de inmediato los inmuebles vinculados con Rubén “N”, alias «El Mencho» tras el operativo realizado en un fraccionamiento del municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, debido a las condiciones de riesgo y la complejidad táctica del enfrentamiento armado registrado en la zona.

De acuerdo con el comunicado oficial de la dependencia federal, durante el despliegue de seguridad se produjeron enfrentamientos armados con presuntos integrantes de un grupo delictivo, lo que obligó a las autoridades a priorizar la seguridad de los agentes y la atención médica del detenido, quien resultó herido durante la intervención.

La Fiscalía reconoció que antes de que una autoridad judicial autoriza el cateo correspondiente, se tuvo conocimiento de que personas no autorizadas ingresaron a los inmuebles relacionados con la investigación.

La Fiscalía General de la República advirtió que esta situación pudo alterar la escena y comprometer la integridad de posibles indicios.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR