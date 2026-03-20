Cruz Roja..¿y los culpables?

Lo que sucede con el cierre indefinido de varias delegaciones de la Cruz Roja en más de
una decena de municipios que incluía ciudad Victoria si decimos que incluída es porque el
gobierno del estado acaba salvar financieramente hablando a esta noble institución en la
capital estatal aportando millonario pago con el que se solventará salarios caídos y otros
pagos relacionados con su quehacer cotidiano y que a fuerza de ser sinceros es mucho y
de gran utilidad para cientos de personas.
Sin duda loable por donde se le quiera ver el rescate que se hace pero a la par de esta
acción porque no se instrucciona a las autoridades de la Fiscalía Anticorrupción realice una
exhaustiva investigación a sabiendas que el cierre de las distintas delegaciones se debe al
saqueo y corrupción que se realizó con los resultados de todos conocidos, o acaso no harán
atenderán la denuncia que hizo la Cruz Roja nacional que evidenció tajantemente que el
cierre se debió al robo que hicieron los directivos a las arcas de la socorrida institución.
De lo anterior hasta el momento la mentada fiscalía nada ha hecho y sin duda su cantaleta
será la de siempre pues sí no hay denuncia formal no hay delito que perseguir, así
“sesudos”.
Por otra parte se resolvió el problema parcialmente pues el resto de los municipios
afectados por el cierre indefinido por la falta de pagos continúa, es decir miles de habitantes
de Aldama, Altamira, Miguel Alemán, Soto La Marina, Tampico, Tula, Llera y Xicoténcatl
seguirán padeciendo de la falta del socorrido e indispensable apoyo sobre todo en caso de
una emergencia y todo por las raterías de unas y unos vivales cuya cercanía con el poder
los salva.
En tanto desde luego que la narrativa que un día sí y otro también propala el Secretario de
Turismo BENJAMIN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ en torno a la cercanía del mundial de
fútbol donde afirma que existen las condiciones necesarias para que los connacionales y
extranjeros que asistan a Monterrey una de las sedes no corra ningún contratiempo cuando
decidan visitar los distintos centros vacacionales y de interés en Tamaulipas, contrasta
radicalmente con los hechos, tan simple que en la Frontera Chica sigue siendo escenario de
cruentos enfrentamientos entre facinerosos y policías de diferentes corporaciones y donde
la siempre oscura vocería estatal oculta la verdad, todo ocurre sin contar lo que no se
denuncia que a fuerza de decir la verdad son más los casos.
Desde luego que este tema a querer o no es un elemento crucial que sin duda debe
preocupar y mucho en la decisión que podrían tomar los visitantes que pretendan disfrutar
de las bondades naturales que ciertamente existen en la entidad, en fin, alguien debe decir
al secretario que sea congruente en sus dichos.
En otro asunto luego de la sacudida de una parte del gabinete estatal y de la UAT se vienen
ahora en cascada los cambios naturales, arribarán aquellos que reúnan las cualidades
necesarias que mejor convengan a los nuevos mesías, por lo pronto en el área de
comunicación ya comenzaron las “renuncias”, en la próxima entrega desmenuzamos los
porqués.
En otro tema vaya celeridad laboral con la que entró la flamante Secretaria de Salud Estatal
ADRIANA MARCELA HERNÁNDEZ CAMPOS quien no tiene ni tres dìas y ya trae las
estadísticas respecto a la aplicación de la vacuna contra el sarampión, tan activa es que
hasta afirmó que Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional en la aplicación así de
chambeadora, ojalá y así continúe.
Por lo pronto se espera que con la misma celeridad atienda el caso denunciado por
ESMIRNA OLGUIN MENDOZA trabajadora del Hospital General número 15 de su natal
Reynosa que señala ha sido objeto de abuso de autoridad, amenazas y acoso laboral por
parte de la Jefa de Nutrición.
Sobre el vergonzoso asunto solo falta que diga que no pertenece a su área por aquello que
dicho nosocomio es regentado ahora por el mentado IMSS- Bienestar.
En tanto en un espacio donde la voz de la infancia y la adolescencia se convirtió en motor
de cambio el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, (DIF) que
preside la doctora MARÍA de VILLARREAL, llevó a cabo el encuentro Estatal de Niñas,
Niños y Adolescentes Impulsores de la Transformación.
Teniendo como sede el Auditorio Central del Museo de Historia Natural TAMUX en dónde 34
participantes de 17 municipios compartieron ideas, propuestas y reflexiones enfocadas en la
construcción de un mejor entorno para la niñez y la adolescencia del estado.
Por su parte PATRICIA LARA Directora General del DIF Tamaulipas reconoció el
compromiso de quienes participaron en esta etapa final destacando la capacidad que incide
en la transformación social.
Correo: maguilar96hotmail.com