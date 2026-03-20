Cruz Roja..¿y los culpables?

ENTRELINEAS / MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ

Lo que sucede con el cierre indefinido de varias delegaciones de la Cruz Roja en más de

una decena de municipios que incluía ciudad Victoria si decimos que incluída es porque el

gobierno del estado acaba salvar financieramente hablando a esta noble institución en la

capital estatal aportando millonario pago con el que se solventará salarios caídos y otros

pagos relacionados con su quehacer cotidiano y que a fuerza de ser sinceros es mucho y

de gran utilidad para cientos de personas.

Sin duda loable por donde se le quiera ver el rescate que se hace pero a la par de esta

acción porque no se instrucciona a las autoridades de la Fiscalía Anticorrupción realice una

exhaustiva investigación a sabiendas que el cierre de las distintas delegaciones se debe al

saqueo y corrupción que se realizó con los resultados de todos conocidos, o acaso no harán

atenderán la denuncia que hizo la Cruz Roja nacional que evidenció tajantemente que el

cierre se debió al robo que hicieron los directivos a las arcas de la socorrida institución.

De lo anterior hasta el momento la mentada fiscalía nada ha hecho y sin duda su cantaleta

será la de siempre pues sí no hay denuncia formal no hay delito que perseguir, así

“sesudos”.

Por otra parte se resolvió el problema parcialmente pues el resto de los municipios

afectados por el cierre indefinido por la falta de pagos continúa, es decir miles de habitantes

de Aldama, Altamira, Miguel Alemán, Soto La Marina, Tampico, Tula, Llera y Xicoténcatl

seguirán padeciendo de la falta del socorrido e indispensable apoyo sobre todo en caso de

una emergencia y todo por las raterías de unas y unos vivales cuya cercanía con el poder

los salva.

En tanto desde luego que la narrativa que un día sí y otro también propala el Secretario de

Turismo BENJAMIN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ en torno a la cercanía del mundial de

fútbol donde afirma que existen las condiciones necesarias para que los connacionales y

extranjeros que asistan a Monterrey una de las sedes no corra ningún contratiempo cuando

decidan visitar los distintos centros vacacionales y de interés en Tamaulipas, contrasta

radicalmente con los hechos, tan simple que en la Frontera Chica sigue siendo escenario de

cruentos enfrentamientos entre facinerosos y policías de diferentes corporaciones y donde

la siempre oscura vocería estatal oculta la verdad, todo ocurre sin contar lo que no se

denuncia que a fuerza de decir la verdad son más los casos.

Desde luego que este tema a querer o no es un elemento crucial que sin duda debe

preocupar y mucho en la decisión que podrían tomar los visitantes que pretendan disfrutar

de las bondades naturales que ciertamente existen en la entidad, en fin, alguien debe decir

al secretario que sea congruente en sus dichos.

En otro asunto luego de la sacudida de una parte del gabinete estatal y de la UAT se vienen

ahora en cascada los cambios naturales, arribarán aquellos que reúnan las cualidades

necesarias que mejor convengan a los nuevos mesías, por lo pronto en el área de

comunicación ya comenzaron las “renuncias”, en la próxima entrega desmenuzamos los

porqués.

En otro tema vaya celeridad laboral con la que entró la flamante Secretaria de Salud Estatal

ADRIANA MARCELA HERNÁNDEZ CAMPOS quien no tiene ni tres dìas y ya trae las

estadísticas respecto a la aplicación de la vacuna contra el sarampión, tan activa es que

hasta afirmó que Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional en la aplicación así de

chambeadora, ojalá y así continúe.

Por lo pronto se espera que con la misma celeridad atienda el caso denunciado por

ESMIRNA OLGUIN MENDOZA trabajadora del Hospital General número 15 de su natal

Reynosa que señala ha sido objeto de abuso de autoridad, amenazas y acoso laboral por

parte de la Jefa de Nutrición.

Sobre el vergonzoso asunto solo falta que diga que no pertenece a su área por aquello que

dicho nosocomio es regentado ahora por el mentado IMSS- Bienestar.

En tanto en un espacio donde la voz de la infancia y la adolescencia se convirtió en motor

de cambio el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, (DIF) que

preside la doctora MARÍA de VILLARREAL, llevó a cabo el encuentro Estatal de Niñas,

Niños y Adolescentes Impulsores de la Transformación.

Teniendo como sede el Auditorio Central del Museo de Historia Natural TAMUX en dónde 34

participantes de 17 municipios compartieron ideas, propuestas y reflexiones enfocadas en la

construcción de un mejor entorno para la niñez y la adolescencia del estado.

Por su parte PATRICIA LARA Directora General del DIF Tamaulipas reconoció el

compromiso de quienes participaron en esta etapa final destacando la capacidad que incide

en la transformación social.

Correo: maguilar96hotmail.com