Detallará AVA Cuarto Informe el próximo lunes

El gobernador presentará el 23 de marzo su Cuarto Informe de Gobierno, destacando inversiones en salud, obra pública y programas sociales en Tamaulipas.

Por Staff

Expreso-La Razón

Todo está listo para que el próximo lunes 23 de marzo, el gobernador Américo Villarreal Anaya presente al pueblo de Tamaulipas su Cuarto Informe de Gobierno, en el que detallará las acciones, programas y proyectos que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han impulsado inversiones históricas y consolidado la transformación del estado.

La ceremonia, que tendrá lugar a partir de las 13:00 horas en el Polyforum de esta capital, contará con la asistencia de representantes de todos los sectores productivos y de la sociedad tamaulipeca, así como de las Fuerzas Armadas, delegados del Gobierno Federal, legisladores y legisladoras, presidentas y presidentes municipales, además de funcionarios, quienes podrán constatar los resultados de un gobierno humanista que, con voluntad y trabajo, ha logrado resultados que son referentes a nivel nacional y que contribuyen al desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

Más de 2,300 millones de pesos de inversión en infraestructura de salud, una cartera de proyectos de inversión extranjera por 433 millones de dólares y más de 21 mil millones de pesos de obra pública en los 43 municipios del estado reflejan, entre otros indicadores, el compromiso del gobernador Américo Villarreal para que Tamaulipas avance y se transforme.

Gracias al apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, Tamaulipas recibe 24.5 mil millones de pesos en Programas Federales para el Bienestar, aunado a los 2.4 millones de apoyos alimentarios que otorga el Gobierno del Estado en beneficio de 288 mil familias, lo cual ha contribuido a que nuestro estado haya logrado una disminución histórica de la pobreza extrema, de lo cual también dará cuenta el jefe del Ejecutivo estatal.