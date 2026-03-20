Endurecen protesta en clínica del ISSSTE

El conflicto laboral escala con la toma de áreas administrativas y el cierre progresivo de servicios no esenciales; más de 220 trabajadores demandan la salida del director.

Por Raúl López García

Fotos: Jesús Berlanga

El conflicto laboral en la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Victoria sigue escalando y se mantiene sin solución.

Trabajadores de distintas áreas arreciaron el plantón y escalaron el cierre progresivo de servicios administrativos, en exigencia de la destitución del director Carlos Alberto Mendoza Banda, a quien acusan de irregularidades, falta de diálogo y violaciones a sus derechos laborales.

De acuerdo con los propios manifestantes, el movimiento surgió como resultado de múltiples intentos fallidos de diálogo con autoridades.

Señalaron que sostuvieron comunicación con el subdelegado médico, doctor Cortina, sin obtener una solución concreta. “En este momento acabo de hablar con el subdelegado médico nuevamente y la respuesta es que no tiene aún la solución para la destitución del director. Él dice que esto no es de la noche a la mañana”, expusieron.

Ante la falta de respuesta, los trabajadores determinaron mantener el plantón instalado desde el día anterior y endurecer las medidas de presión. “Vamos a seguir aquí en plantón porque así estamos establecidos desde el día de ayer y aquí vamos a seguir”, advirtieron, al tiempo que anunciaron el cierre de nuevas áreas dentro del hospital.

Como parte de estas acciones, confirmaron el cierre de los departamentos de administración y rayos X, con la advertencia de que podrían continuar con otras áreas si no hay avances en sus demandas.

“Al no tener una respuesta favorable el día de hoy vamos a cerrar otras dos áreas… y vamos a seguir cerrando áreas sin afectar a la derechohabiencia”, señalaron, al insistir en que no se verán interrumpidos servicios esenciales como urgencias, consulta externa o laboratorio.

El conflicto también ha derivado en la toma física de espacios clave, incluyendo la dirección del hospital, cuyo acceso fue bloqueado para impedir la entrada del titular. “Va a quedar guardia para no permitirle la entrada al director. Esa es nuestra postura”, afirmaron los inconformes, quienes incluso controlan el ingreso a ciertas áreas.

En ese sentido, detallaron que únicamente se ha permitido el acceso al subdirector, doctor Daniel Salazar, con el fin de garantizar el suministro de medicamentos a pacientes hospitalizados. “Solamente le dimos la oportunidad al subdirector… para sacar medicamentos controlados que tienen en dirección para los pacientes hospitalizados”, explicaron.

Uno de los principales argumentos de los trabajadores es la ruptura total de la comunicación con el director.

Aseguran que existe una incapacidad para atender las problemáticas internas del hospital. “Está cerrado el diálogo con el director, no tiene la capacidad de dialogar… nos cierra las puertas”, denunciaron.

Además del tema del diálogo, los manifestantes señalaron una serie de presuntas irregularidades administrativas que, aseguran, detonaron el conflicto. Entre ellas, la asignación de puestos sin respetar los derechos de la base trabajadora. “Tenemos la prioridad como base trabajadora de ocupar esos puestos… y están dando puestos a diestra y siniestra”, acusaron.

Uno de los casos que ejemplifican es el de una enfermera que aspiraba a una jefatura, pero cuyo lugar fue asignado a otra persona.

“Se presentó un currículum para un puesto de jefatura… y decidieron darle el puesto a otro personal”, explicaron, al considerar que se violentaron sus derechos laborales.

Asimismo, denunciaron la existencia de personal con múltiples empleos en distintas instituciones, lo que, aseguran, afecta el desempeño dentro del ISSSTE. “Hay personas que trabajan ocho horas en un hospital, ocho en otro y ocho aquí… son superman”, ironizaron, al señalar que estas prácticas derivan en ausencias y deficiencias en el servicio.

En ese contexto, incluso calificaron a algunos trabajadores como “aviadores”. “Entonces ya no serían trabajadores, serían aviadores”, afirmaron, al señalar que existen casos documentados donde el personal no cumple con sus horarios.

También acusaron irregularidades en la asignación de funciones, con personal desempeñando labores distintas a las de su contratación. “Tenemos personal de cocina haciendo funciones administrativas… mientras en su área hace falta personal”, denunciaron.

Los inconformes aseguraron que estas irregularidades ya fueron notificadas al órgano interno de control desde meses atrás, sin que hasta el momento haya una respuesta. “Nosotros ya lo documentamos y lo hicimos llegar… pero no sabemos por qué esas instituciones tampoco se han movido”, señalaron.

El movimiento cuenta con el respaldo de diversas áreas del hospital, incluyendo enfermería, personal administrativo, camilleros y otros trabajadores. De acuerdo con sus estimaciones, participan al menos 220 empleados, lo que representa más del 50 por ciento de la plantilla. “Estamos al 50% más uno… son alrededor de 220 trabajadores”, indicaron.

Pese a las acciones emprendidas, los manifestantes insistieron en que su intención no es perjudicar a los derechohabientes, sino visibilizar la problemática.

“Nosotros nos debemos al derechohabiente… y no vamos a afectar a la derechohabiencia, eso ténganlo por seguro”, expresaron.

Finalmente, hicieron un llamado al director general del ISSSTE, doctor Martí Batres Guadarrama, para que intervenga en el conflicto y atienda las denuncias. “Le hacemos un llamado… que ponga atención a este caso”, señalaron, al advertir que el movimiento continuará hasta lograr la destitución del director.

“Estamos trabajando bajo protesta… y no vamos a parar”, concluyeron.