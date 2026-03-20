Entrega EU a Edgar Danés

El ex presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas fue deportado por Estados Unidos y entregado a autoridades mexicanas tras un año detenido.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

Edgar Danés Rojas, ex magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam), fue deportado esta mañana y entregado a las autoridades mexicanas donde es requerido por una acusación de presunta violación en agravio de una menor de edad.

La deportación se realizó luego de un año de permanecer detenido en una prisión de ese país, tras ser apresado en Hidalgo, Texas por parte de la Interpol (Policía Internacional de Policía Criminal) el 20 de marzo del 2025.

La entrega por parte de las autoridades de Estados Unidos a elementos de la Policía Federal Ministerial, se llevó a cabo a las 08:59 horas de este día en el Puente Internacional Brownsville-Matamoros (Puente Viejo).

Danés Rojas vestía pantalón de mezclilla azul, camisa color rojo oscuro a cuadros y chaleco color beige, fue trasladado a la subsede de Matamoros de la Fiscalía General de la República (FGR).

Se espera sea enviado al penal de Nuevo Laredo para después ser presentado ante la autoridad que lo requiere por el delito del que se le acusa en esa misma ciudad, en contra de una menor de edad.

El ex magistrado presidente es requerido por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) enfrenta una acusación por el delito de violación agravada (377/2024) en un juzgado en Nuevo Laredo.

El 22 de noviembre del 2024, presentó su renuncia al cargo a través de un escrito al Congreso del Estado, misma fecha en que se resolvió su desafuero, permaneciendo varios meses extraído de la justicia hasta que fue detenido y recluido en una cárcel de Texas.

En ciudad Victoria, también enfrenta una acusación de acoso sexual por una extrabajadora del Trieltam, quien señaló que los hechos habrían ocurrido en 2022, por lo que en mayo del 2023 presentó una denuncia penal.

Sin embargo, en ese mismo mes fue despedida de su puesto como oficial judicial, bajo el argumento de un recorte de personal por ajustes al presupuesto.

El 21 de agosto del 2024, sufrió un atentado por parte de un pistolero solitario lo esperaba en un lote baldío a un lado de su domicilio en el Fraccionamiento Valle Oriente en Victoria.

El agresor se introdujo a la cochera cuando Danés Rojas llegó, y le disparó al menos cinco ocasiones con un arma .380 milímetros, uno de ellos impactó en el torax a la altura del hombro izquierdo, con orificio de salida y otro más en el pómulo izquierdo con salida atrás de la oreja.

Por estos hechos fue detenido un menor de edad de iniciales B. A. Z. G. S. vinculado a proceso por un Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.