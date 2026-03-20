Erradicación del GB, sería hasta el 2028

Estima la UGRT que la limpia de esa plaga se proyecta para ese año, una vez que se produzcan y se liberen 5 millones de moscas estériles para revertir al Gusano Barrenador.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

La erradicación del gusano barrenador en México podría concretarse hacia el año 2028, mediante la producción y liberación periódica de hasta 500 millones de moscas estériles, estrategia clave para contener y revertir la propagación de esta plaga.

Así lo informó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), José Guerrero Gamboa, quien explicó que este volumen es necesario para frenar el avance del gusano barrenador y desplazarlo hacia el sur del continente.

“El objetivo es producir alrededor de 500 millones de moscas; ese es el número necesario para contener y hacer retroceder la plaga”, afirmó.

Detalló que actualmente se desarrollan proyectos para incrementar la capacidad de producción, incluyendo nuevas plantas que permitirán escalar la liberación de moscas estériles en los próximos años.

Una de estas instalaciones, ubicada en Chiapas, podría iniciar operaciones a mediados de este año, con una producción que alcanzaría hasta 100 millones de moscas hacia finales de 2026.

A esto se sumará la producción de otros centros internacionales, así como un proyecto conjunto con Estados Unidos para la construcción de una planta de mayor capacidad que entraría en operación hacia finales de 2027.

Con este esquema, se espera alcanzar la meta de producción para inicios de 2028, lo que permitiría avanzar de manera decisiva en la erradicación de la plaga.

Guerrero Gamboa subrayó que esta estrategia requiere coordinación entre autoridades y productores para lograr resultados a mediano plazo.

Tamaulipas concentra liberación de moscas estériles

Como parte del combate al gusano barrenador, Tamaulipas se ha consolidado como una de las principales zonas de dispersión de moscas estériles.

Actualmente, en la entidad se liberan alrededor de 70 millones de estos insectos, de un total de 100 millones producidos en Panamá, lo que ha permitido contener el avance de la plaga en el norte del país.

“En Tamaulipas se libera entre el 60 y 70 por ciento de esas moscas, lo que ha sido clave para retener el problema en esta región”, señaló.