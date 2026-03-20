Ha fallecido el actor Chuck Norris a los 86 años, tras haber sido hospitalizado

La muerte de Chuck Norris, leyenda de las artes marciales y protagonista de Walker, Texas Ranger, fue confirmada por su familia tras reportes recientes sobre su hospitalización en Hawái.

El actor Chuck Norris, reconocido por su trayectoria en el cine de acción y la televisión estadounidense, murió a los 86 años después de ser hospitalizado de emergencia en Hawái.

A través de un comunicado, su familia informó este viernes: “Con gran pesar nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, sepan que estaba rodeado de su familia y partió en paz”.

La familia del actor recordó su trayectoria profesional y su papel dentro del núcleo familiar: “Para el mundo, era un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”.

El mensaje, publicado en Instagram, agrega que la leyenda del cine mantuvo una vida marcada por sus convicciones y por el vínculo con las personas cercanas a él: “Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y amabilidad, inspiró a millones en todo el mundo y dejó un impacto duradero en muchas vidas”.

El mensaje concluye con un agradecimiento dirigido a sus seguidores. “El amor y apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaron mucho para él. Para él, ustedes no eran solo fans, eran sus amigos”.

Hospitalización reciente de Chuck Norris en Hawái

La confirmación de la muerte de Chuck Norris ocurre después de que se informara sobre su hospitalización en Hawái tras una emergencia médica.

De acuerdo con reportes difundidos previamente, el incidente ocurrió en la isla de Kauai, donde el actor se encontraba durante los últimos días. Según información publicada por TMZ, el intérprete fue trasladado a un hospital después de que se registró una emergencia en las 24 horas previas al reporte.

Hasta ese momento no se habían dado a conocer detalles específicos sobre su estado de salud. Sin embargo, las mismas fuentes señalaban que el actor mantenía buen ánimo.

Un amigo cercano había hablado con él por teléfono el día anterior al incidente. En esa conversación, Norris se encontraba entrenando en la isla y bromeaba con normalidad, según los reportes difundidos.

El cumpleaños número 86 de Chuck Norris

La hospitalización ocurrió pocos días después de que Chuck Norris celebró su cumpleaños número 86, el pasado 10 de marzo.

Para conmemorar la fecha, el actor compartió en redes sociales un video en el que aparecía entrenando y practicando movimientos de combate junto a un entrenador en un espacio al aire libre.

En el mensaje que acompañó la publicación escribió: “No envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86 años! No hay nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven”.

El artista marcial también agradeció el apoyo del público a lo largo de su carrera. “Estoy agradecido por un año más, por gozar de buena salud y por la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado para mí más de lo que podéis imaginar”, expresó en esa ocasión.

Quién fue Chuck Norris, leyenda de las artes marciales

Chuck Norris, cuyo nombre real era Carlos Ray Norris, alcanzó reconocimiento internacional como actor, artista marcial y campeón de artes marciales.

Antes de iniciar su carrera en el entretenimiento, sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Posteriormente se dedicó a las artes marciales, disciplina en la que desarrolló una trayectoria destacada en competencias.

Con el tiempo también creó su propio sistema de combate llamado Chun Kuk Do, que combina distintos estilos de artes marciales.

Su salto a la industria cinematográfica ocurrió durante las décadas de 1970 y 1980, cuando protagonizó diversas películas de acción. Uno de los momentos más recordados de su carrera se produjo en 1972, cuando participó en la película The Way of the Dragon, en la que protagonizó una escena de combate con Bruce Lee.

A lo largo de su trayectoria participó en producciones como A Force of One (1979), The Octagon (1980), An Eye for an Eye (1981), Silent Rage (1982), Lone Wolf McQuade (1983), Missing in Action (1984), Code of Silence (1985) y The Delta Force (1986).

‘Walker, Texas Ranger’, la serie que marcó su carrera

En televisión, uno de los proyectos más conocidos de Chuck Norris fue la serie Walker, Texas Ranger, transmitida por la cadena CBS entre 1993 y 2001.

En esta producción interpretó al ranger Cordell Walker, un personaje que combinaba elementos del western con las artes marciales. La serie se convirtió en uno de los trabajos más populares de su carrera y consolidó su presencia en la cultura popular durante la década de 1990.

Su proyecto más reciente fue la película Agent Recon (2024), con la que regresó al cine después de varios años alejado de las producciones.

La decisión de Chuck Norris de alejarse del cine

Durante varios años, Chuck Norris se mantuvo lejos de nuevos proyectos cinematográficos. En una entrevista con Unilad explicó que había decidido priorizar el cuidado de su esposa, Gena O’Kelley.

“He abandonado mi carrera cinematográfica para centrarme en Gena. Ahora toda mi vida se centra en mantenerla con vida. Creo que este tema es extremadamente importante”, declaró el actor.

La pareja se casó en 1998 y tuvo dos hijos gemelos, Dakota Allan y Danilee.

El problema de salud de O’Kelley se remonta a 2013, cuando recibió una inyección de gadolinio antes de un estudio médico relacionado con su artritis. Según explicó Norris, el procedimiento tuvo efectos graves.

“Le dañó el sistema nervioso, deteriorándole así los riñones y haciéndole perder habilidades. Siente que todo el cuerpo le quema”, relató el actor en su momento.

En la misma entrevista expresó el compromiso que asumió con su esposa durante ese periodo: “Mi amor por ella es más fuerte que mi carrera, el dinero, cualquier otra cosa. Está enferma, sufre, y yo seré su custodio y su consuelo”.

Con información de El Financiero