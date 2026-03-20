Hallan réplica de arma de fuego a alumno de la Secundaria Siete

Movilización policiaca se registró el viernes antes del mediodía en un plantel de la colonia Adolfo López Mateos, en el cruce de Felipe Ángeles y Francisco Villa.

Por Alfredo Peña

Fotos: Alfredo Peña

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Agentes de la Unidad General de Investigación y de la Guardia Estatal aseguraron un arma de réplica que era portada por un menor de edad en el interior de la Escuela Secundaria General Número Siete en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

La movilización policiaca se registró el viernes poco antes del mediodía en el plantel ubicado en la calle Felipe Ángeles y General Francisco Villa, en la colonia Adolfo López Mateos.

La llamada de emergencia fue realizada por estudiantes, quienes reportaron haber visto a un niño con una escuadra de color negro, por lo que los oficiales procedieron a trasladarse al punto.

Tras una serie de revisiones, los agentes lograron encontrar una réplica de color azul.

En un inicio, tanto la Unidad General de Investigación como la Guardia Estatal negaron haber encontrado algún objeto en el interior de la escuela.

Fue hasta horas más tarde que la Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó el hallazgo del juguete y dio a conocer que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes de menores de edad.

Extraoficialmente también trascendió que las autoridades recomendaron al director llamar a los padres del niño para informarles sobre lo ocurrido.

PADRES SE QUEJAN

Por otra parte, en las afueras de la escuela, diversos padres de familia llegaron al sitio y solicitaron dialogar con el director para preguntar si realmente habían encontrado un arma de fuego.

La respuesta de uno de los maestros fue que no se preocuparan y que no había pasado absolutamente nada.

Sin embargo, los padres se quedaron en las afueras y denunciaron que la escuela ya ha tenido muchos problemas, así como el mal actuar del director.

Refirieron que en las afueras acuden jóvenes de otras instituciones educativas y que buscan pleito a los estudiantes de esa escuela.

Otro padre de familia aseguró que a un lado del plantel se reúnen otros estudiantes para inhalar solventes y que esto también trae consigo diversos pleitos.

Uno más mencionó que el próximo miércoles 25 del mes sostendrán una junta con el director y el plantel educativo; sin embargo, señaló que la reunión no será nada pasajera para los profesores, pues procederán a reclamar todos los actos vandálicos que se han registrado dentro y fuera de esta institución educativa.