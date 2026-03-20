Niegan «secuestro» de clínica del ISSSTE; protesta sigue sin afectar atención

La representante de la sección 33, informó que ya sostuvieron un primer diálogo con autoridades médicas, aunque sin solución concreta hasta el momento.

Por Raúl López García

Trabajadores del ISSSTE rechazaron que exista una toma o “secuestro” de la clínica, al asegurar que los servicios médicos continúan operando con normalidad pese a la manifestación sindical que mantienen al interior del inmueble.

La química Claudia Margarita Hernández Sosa, representante de la sección 33, informó que ya sostuvieron un primer diálogo con autoridades médicas, aunque sin solución concreta hasta el momento. “Nos está pidiendo un poquito de paciencia. La paciencia la vamos a tener hasta que no se nos solucionen nuestros problemas”, advirtió.

Ante versiones difundidas en redes sociales, la dirigente sindical fue enfática: “Es una mentira que tengamos secuestrada la clínica. Toda la derechohabiencia ha estado atendida”. Explicó que únicamente se han restringido algunas áreas administrativas, pero sin impedir el acceso a personal autorizado para la operación.

Detalló que incluso en espacios resguardados, como dirección y recursos materiales, se permite la entrada al subdirector Daniel Salazar Peña y al personal correspondiente para disponer de medicamentos y equipo. “La atención al derechohabiente no ha sido suspendida”, subrayó.

Hernández Sosa precisó que servicios clave como urgencias, farmacia, laboratorio y consulta externa siguen activos. “Nuestras enfermeras están trabajando, nuestros médicos están trabajando. No hemos parado ninguna área que pueda afectar a la derechohabiencia”, sostuvo, al recalcar que la protesta se mantiene de forma pacífica.

Indicó que el acuerdo con autoridades es esperar hasta el lunes para una posible solución, cuando se incorpore el subdelegado administrativo. Mientras tanto, el movimiento continuará. “No podemos dar un paso atrás. Estamos en esta postura por nuestras enfermeras y por la base trabajadora”, afirmó.

Finalmente, señaló que entre las principales demandas se encuentra la destitución del doctor Carlos Alberto Mendoza Banda, así como transparencia en la asignación de plazas, priorizando al personal con antigüedad y a quienes integran la bolsa de trabajo del instituto.