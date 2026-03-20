Prestadores enfrentan gastos por daños a palapas en Playa Miramar

Juan Aquino, prestador de servicios en las palapas de Playa Miramar, explicó que reparar cada estructura dañada tiene un costo aproximado de 2,500 a 2,800 pesos, según el tipo de material.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Los prestadores de servicios turísticos enfrentan gastos significativos tras los daños provocados por el “norte” del pasado lunes, que afectó diversas palapas y accesos en Playa Miramar.

Juan Aquino, prestador de servicios en las palapas de Playa Miramar, explicó que cada estructura dañada tiene un costo aproximado de reparación que oscila entre 2,500 y 2,800 pesos, dependiendo de materiales.

“Estamos buscando recursos por nuestra cuenta para poder solventar los daños; no hemos recibido apoyo”, señaló Aquino sobre la situación actual.

En algunos casos, indicó que las afectaciones acumuladas tras el evento climático representan gastos superiores a los 80 mil pesos, como ocurre en su situación debido a múltiples estructuras dañadas en su área de trabajo.

El prestador comentó que estos daños no solo implican inversión inmediata, sino que también podrían afectar los ingresos durante la próxima temporada vacacional de Semana Santa, considerada clave para el sector.

Además, trabajadores destacaron que la acumulación de arena bloqueó accesos a la playa, lo que complica las labores diarias y obliga a solicitar maquinaria para restablecer condiciones seguras.

“Cada estructura requiere materiales y mano de obra especializada; esperamos completar las reparaciones a tiempo para garantizar la seguridad y comodidad de los visitantes”, agregó

Pese a los gastos imprevistos, los prestadores confían en rehabilitar las palapas antes del inicio del periodo vacacional, manteniendo tarifas actuales de 150 pesos por día en el servicio.

Finalmente, hicieron un llamado a autoridades para recibir apoyo en limpieza y rehabilitación, con el objetivo de reducir pérdidas económicas y mantener en condiciones óptimas la playa para los visitantes.