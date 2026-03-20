Promueve Armando Martínez turismo de Altamira de cara a Semana Santa

Mediante una gira de promoción en la capital del estado

Por. Óscar Figueroa

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Impulsando a Altamira y a la zona sur del estado como un referente turístico del noreste de México, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez llevó a cabo una gira de promoción en la capital del estado, donde sostuvo encuentros con importantes medios de comunicación para difundir los atractivos del municipio de cara al próximo período vacacional de Semana Santa.

El presidente municipal informó que ya se realizan diversas acciones para garantizar que Playa Tesoro se encuentre en óptimas condiciones para recibir a visitantes, destacando trabajos de rehabilitación en accesos, áreas de estacionamiento y espacios recreativos.

Asimismo, adelantó que, como en años anteriores, se ofrecerá transporte gratuito durante las dos semanas del período vacacional, con el objetivo de facilitar el traslado de las familias y asegurar viajes cómodos y seguros a este máximo atractivo del municipio.

Martínez Manríquez extendió la invitación a la ciudadanía y a turistas a disfrutar de Playa Tesoro, resaltando su entorno tranquilo, así como las condiciones de seguridad que prevalecen en la zona.

“Promovemos nuestras zonas turísticas con mis hermanos presidentes municipales de Tampico, Lic. Mónica Villarreal Anaya, y de Ciudad Madero, Mtro. Erasmo González Robledo, en la capital del estado. Bienvenidos todos a la zona sur de Tamaulipas”, expresó el alcalde.

De igual manera, el Gobierno Municipal lleva a cabo importantes trabajos de mantenimiento, remodelación y embellecimiento en el parque acuático, con el propósito de ofrecer espacios seguros y en óptimas condiciones para el disfrute de las familias durante este período.

Finalmente, puntualizó que en materia de seguridad, el municipio mantiene una coordinación permanente con instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional, Guardia Estatal, ASIPONA Altamira, Protección Civil y la Dirección de Tránsito y Vialidad, a fin de garantizar la protección y vigilancia durante la temporada vacacional.