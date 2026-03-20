Proyecto Génesis: modelo técnico de reúso que transforma aguas residuales en desarrollo sostenible

Casos como la planta Tierra Negra, con capacidad de 1,500 litros por segundo pero operación efectiva de 800, así como descargas de hasta 300 litros a cielo abierto, reflejan la necesidad de optimizar el sistema

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Proyecto Génesis: El Futuro del Agua en Tamaulipas se consolida como un esquema integral de gestión hídrica que apuesta por el reúso de aguas residuales mediante procesos de tratamiento, bajo un modelo de colaboración entre gobierno e industria que prioriza la sostenibilidad, la eficiencia operativa y la seguridad hídrica en el sur del estado.

Presentado en el marco del Cuarto Foro Estatal del Agua Tamaulipas 2026, este proyecto trasciende el contexto del evento al plantear una solución estructural a los desafíos históricos en materia de saneamiento, contaminación y disponibilidad de agua potable en la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Este esfuerzo parte de una visión estratégica impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, cuya coordinación con la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC) ha permitido consolidar un modelo sin precedente, basado en la suma de voluntades para transformar el manejo del recurso hídrico en la región.

Actualmente, la zona cuenta con infraestructura de tratamiento instalada de hasta 1,800 litros por segundo; sin embargo, solo se procesan alrededor de 950 litros, lo que evidencia un importante rezago operativo en el aprovechamiento del recurso.

Casos como la planta Tierra Negra, con capacidad de 1,500 litros por segundo pero operación efectiva de 800, así como descargas de hasta 300 litros a cielo abierto, reflejan la necesidad de optimizar el sistema y reducir impactos en cuerpos como el río Pánuco y el sistema lagunario.

Ante este escenario, el Proyecto Génesis propone maximizar la captación, conducción y tratamiento de aguas residuales, integrando infraestructura existente y nueva para su aprovechamiento en procesos industriales, bajo un esquema autosostenible donde el propio reúso genera los recursos necesarios para su operación y expansión.

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, ha destacado que este modelo parte de una visión innovadora donde el agua residual deja de ser un desecho para convertirse en un activo estratégico: la industria la transforma en “oro” , en agua de calidad para sostener y expandir sus procesos productivos.

El proyecto se estructura en dos grandes ejes: por un lado, los proyectos hidrosanitarios contemplan la rehabilitación de colectores, la atención a descargas hacia el río Pánuco, el fortalecimiento de plantas como la PTAR Morelos y la modernización de cárcamos estratégicos para mitigar riesgos de inundación; por otro, los proyectos de agua potable consideran la ampliación de redes mediante los ramales norte y sur, así como el incremento en la capacidad de la planta potabilizadora Laguna de la Puerta, proyectando al sur de Tamaulipas como una región con certidumbre hídrica y visión de largo plazo.