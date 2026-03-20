Refuerzan vigilancia sanitaria turística en Tamaulipas rumbo a Semana Santa

Las playas del estado se encuentran en condiciones adecuadas para actividades recreativas.

Por Raúl López García

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) inició desde febrero el operativo sanitario previo a la temporada vacacional de Semana Santa, con inspecciones en restaurantes, hoteles, albercas y playas en todo el estado.

El comisionado estatal, Mario Rebolledo Urcádiz, informó que las acciones comenzaron el 16 de febrero y se desarrollan a través de las 12 coordinaciones regionales del organismo.

“Ya desde el 16 de febrero se inició en las 12 coordinaciones del estado”, explicó.

Las revisiones buscan garantizar que los establecimientos turísticos cumplan con las medidas sanitarias necesarias para proteger tanto a la población local como a los visitantes durante el periodo vacacional.

Entre los aspectos que se supervisan se encuentran el manejo higiénico de alimentos, condiciones sanitarias de instalaciones y capacitación del personal que trabaja en restaurantes y hoteles.

“Se les capacita para que tengan buenas prácticas de higiene en el manejo de alimentos, con lavado de manos permanente, cubrebocas y cofia”, señaló.

El funcionario aseguró que hasta el momento los establecimientos inspeccionados han mostrado cumplimiento con las disposiciones sanitarias.

Además, indicó que las playas del estado se encuentran en condiciones adecuadas para actividades recreativas.

“Todas las playas están listas y aptas para los baños”, afirmó.

Las autoridades sanitarias señalaron que el operativo continuará durante las próximas semanas como parte de las acciones preventivas para garantizar una temporada vacacional segura.