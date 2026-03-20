Reportan circulación intermitente en Carretera Federal 81

El percance se registró sobre el kilómetro 55 a la altura del municipio de Llera.

POR STAFF

Debido a un accidente vehicular en el que participaron tres tractocamiones, la circulación se encuentra habilitada de manera intermitente en la Carretera Federal 81.

El percance se registró sobre el kilómetro 55 a la altura del municipio de Llera.

Hasta el momento se reporta el fallecimiento de una persona y el traslado de una mujer lesionada al Hospital General de Ciudad Victoria.

Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, comisionado a la Estación Segura Escandón se encuentra en el área proporcionando seguridad.