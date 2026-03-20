Romper el techo de cristal

EN VISTO / DORA DE LA CRUZ

La llegada de mujeres a espacios de toma de decisiones en el ámbito institucional, sigue siendo un reto; todavía dominan los espacios que siguen siendo ocupados por hombres, y no es un tema de que no existen mujeres aspirantes a tales cargos; es porque la resistencia por estos cambios sigue imponiéndose .

La presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones no es una opción, es indispensable, porque es cuestión de poder real y democracia sustantiva. Su participación sí transforma las políticas públicas, programas sociales y aporta una visión diferente a los políticos y la política; cuando las mujeres están, se nota, pero cuando faltan, también. La ausencia de mujeres en los gabinetes, deja sin voz a la población femenina, pero además afectan la calidad de las decisiones.

Por eso, la lucha, primero del 30 por ciento para mujeres en los congresos locales y en las cámaras de diputados y senadores, que se aprobó en 1996 y que llegó a la paridad en el 2014, logró que las mujeres hoy votan y participan en la construcción de las leyes que rigen a México, pero además no

solo aportan desde el debate legislativo, también son las impulsoras de leyes de derechos de todas las mujeres y las niñas, como la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, impulsada por la entonces diputada, la maestra Marcela Lagarde, feminista que fue apoyada por otras diputadas para sacar esta ley publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2007.

Sin las cuotas de género, sin la paridad, no hubieran llegado las mujeres a las Cámaras legislativas y no tendríamos esta ley.

Por eso es imposible hablar de un país justo, mientras las mujeres siguen ausentes en las mesas donde se toman decisiones políticas; es fundamental romper con los techos de cristal que aún existen en muchos espacios de poder.

La Facultad de Comercio y Administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es un ejemplo, donde por primera vez, una mujer asume la dirección. El dato, por sí solo, exhibe el tamaño del rezago, pero también marca un punto de quiebre. La Dra. Mónica Lorena Sánchez Limón, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo ahí; es decir por 58 años estuvo bajo la dirección de catedráticos universitarios; este es un paso importante.

Esta semana se registraron movimientos en el gabinete del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Por sobre el cúmulo de opiniones y el debate mediático del cambio, por el cambio mismo, se impone la trascendencia de la obra y las políticas públicas aplicadas, que son las que permean, hasta la vida diaria de los ciudadanos, mejorando sus estadios de bienestar.

El humanismo, la solidaridad social, la visión de futuro característicos de la gestión del Gobernador Américo Villarreal Anaya a la vista de todos y que tan pronto como el lunes próximo ondearán por lo alto, en la presentación del Cuarto Informe de Gobierno.