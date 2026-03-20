Urgen hoteleros regular Airbnb por riesgos de seguridad en Tamaulipas

Sergio Jorge Marón Ceja informó que han dialogado con diputados del Congreso de Tamaulipas y del Congreso de la Unión para impulsar una regulación formal.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante un contexto de creciente uso de plataformas digitales de hospedaje, hoteleros del sur de Tamaulipas encendieron las alertas por posibles riesgos a la seguridad de usuarios.

La Asociación Mexicana de Hoteles del Sur de Tamaulipas lanzó un llamado urgente a legisladores locales y federales para regular plataformas como Airbnb, tras advertir vacíos legales que podrían derivar en situaciones de inseguridad.

El presidente del organismo, Sergio Jorge Marón Ceja, señaló que ya han sostenido acercamientos con diputados tanto en el Congreso de Tamaulipas como en el Congreso de la Unión para impulsar una regulación formal.

“Totalmente necesaria, lo estamos empujando desde que yo estoy como presidente hace más de un año y no sólo lo estamos empujando nosotros, también lo trae la presidencia nacional de hoteles desde el Congreso Nacional, hasta el Congreso Local. Aprovecho para pedir a los diputados del estado de Tamaulipas para que regulen ya por fin esta situación; es una situación de riesgo la que corremos… tienen que poner cartas en el asunto y por fin aterrizar esto”

El llamado deriva de que recientemente se difundió en redes sociales el caso de una propietaria de un inmueble promocionado por plataforma digital que fue agredida por huéspedes que se negaron a pagar, la golpearon y huyeron con las llaves del inmueble.

Marón Ceja advirtió que aunque las plataformas pueden parecer económicas, implican riesgos que muchas veces los usuarios no consideran.

“A lo mejor la gente lo ve y dice: «nos podemos meter nueve personas en un departamento y nos va a salir en 200 pesos», pero desafortunadamente les puede salir mucho más caro… a veces ponen en un balance y no se dan cuenta que ponen en riesgo su integridad física”

De cara al periodo vacacional de Semana Santa, la Asociación dio a conocer que los 35 hoteles afiliados ofrecen condiciones de seguridad, con sistemas de videovigilancia, personal capacitado, instalaciones limpias y atención garantizada, como una alternativa confiable para los visitantes, ya que dijo también se ha detectado que los inmuebles de plataforma se usan como moteles lo que consideró representa un factor de inseguridad, principalmente para las mujeres.

El sector insistió en la urgencia de establecer reglas claras para plataformas digitales, antes de que los vacíos legales sigan generando riesgos tanto para huéspedes como para propietarios.