VIDEO: Captan doble arcoíris y un rayo durante una tormenta en el mar

Las impactantes imágenes fueron captadas por una habitante de Miami Beach que se encontraba limpiando su departamento cuando decidió mirar al cielo

MIAMI, FLORIDA.- Son muchas las ocasiones en donde la naturaleza ha demostrado su poder y belleza, conjuntando ambos en fenómenos meteorológicos poco vistos. Esto fue lo que sucedió en una playa de Miami, Florida (Estados Unidos), donde lo que parecía ser una aterradora tormenta eléctrica se transformó en una hermosa vista que pudo ser difundida al mundo gracias a una habitante que logró grabarlo.

Fue así como el cielo se convirtió en un lienzo donde dos de los fenómenos meteorológicos más bellos y potentes del planeta convergieron en un solo instante: un doble arcoíris perfectamente definido siendo atravesado por la descarga eléctrica de un rayo. La grabación, compartida en X por cuentas como AccuWeather y ABC News ya acumula miles de reacciones de personas alrededor de todo el planeta.

Captan fenómeno espectacular meteorológico en los cielos de Miami

El video comienza mostrando una escena ya de por sí impresionante, pues sobre el mar, cuya superficie se agita bajo el viento de la tormenta, se alzan dos arcos de colores vibrantes. El arcoíris primario, intenso y sólido, domina el primer plano, mientras que un segundo arco, más tenue y se dibuja por detrás de él, envolviendo la atmósfera en un aura mística.

Just Florida doing Florida things. 🌈 ⚡Lightning cut straight through a double rainbow over Miami Beach. pic.twitter.com/UNPQ14GhT7 — AccuWeather (@accuweather) March 20, 2026

Sin embargo, el momento de mayor impacto llega cuando el silencio se apodera del ambiente para despúes notar una ramificación eléctrica de color blanco azulado que rasga el cielo. El rayo no solo aparece de la nada, sino que parece «tocar» la estructura del arcoíris, cruzando verticalmente las bandas de color antes de perderse en la inmensidad del océano.

La combinación del fenómeno óptico (el arcoíris) con el fenómeno eléctrico (el rayo) crea un contraste de texturas y luces que los expertos califican como «extremadamente raro de capturar en cámara«. Como era de esperarse, las imágenes del momento se volvieron virales en muchos rincones del globo con muchos usuarios calificándolas como «algo que no sabían que debían ver» debido a la belleza y poder que se proyectó en el cielo.

¿Cómo se forman los arcoíris y por qué aparecen dobles?

El arcoíris es un fenómeno óptico y meteorológico que ha fascinado a la humanidad desde la antigüedad ya que su formación es un proceso complejo que involucra tres etapas clave: refracción, reflexión y dispersión. Aquí te explico paso a paso lo que sucede en el cielo para poder ver este espectáculo colorido.

Entrada de la luz: cuando la luz solar (luz blanca) incide sobre una gota de lluvia, esta no pasa derecho, pues debido a que el agua es más densa que el aire, la luz se ralentiza y se dobla. Este proceso se llama refracción.

Dispersión: al entrar en la gota, la luz blanca se separa en los colores que la componen (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta). Esto sucede porque cada color tiene una longitud de onda distinta y se dobla en un ángulo ligeramente diferente.

Reflexión interna: la luz viaja hasta la parte posterior de la gota, choca contra la superficie interna (como si fuera un espejo) y rebota hacia atrás.

Salida de la gota: la luz sale de la gota, refractándose una vez más al pasar del agua al aire, y llega a nuestros ojos en forma de un arco circular de colores.

Mientras que el arcoíris es universalmente visto como un símbolo de calma y esperanza tras la lluvia, el rayo representa la fuerza bruta y el peligro de los elementos.

Fotografía: X/@accuweather

¿Por qué se forman los arcoíris dobles?

Cuando tenemos suerte, este espectáculo celestial se duplica en un «arcoíris secundario» que es un fenómeno más sutil y fascinante. Aunque tiene los mismos principios que un arcoíris común, hay algunas variables que influyen en su formación y estas son:

Doble reflexión: a diferencia del arcoíris primario (donde la luz rebota una vez dentro de la gota), el arcoíris doble ocurre cuando la luz rebota dos veces en el interior de la gota antes de salir.

Colores invertidos: debido a este segundo rebote, el orden de los colores en el arco superior está invertido: el rojo queda en la parte interior y el violeta en la exterior.

Menor intensidad: como la luz pierde energía en cada rebote, el segundo arco es siempre mucho más tenue y borroso que el primero.

De hecho, el espacio oscuro que se observa entre los dos arcoíris tiene nombre propio: la «Banda Oscura de Alejandro«. Se ve más oscura porque, debido a los ángulos de reflexión, no hay luz dispersada por las gotas en esa zona específica del cielo hacia los ojos del observador. Es así como para ver un arcoíris doble, se requiere que las gotas de lluvia sean relativamente grandes y que la iluminación solar sea lo suficientemente fuerte para que el segundo rebote sea visible al ojo humano.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO