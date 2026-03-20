VIDEO: Díaz-Canel entrega rifle a Silvio Rodríguez para defender a Cuba de Estados Unidos

CUBA.- El gobierno de Cuba, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, hizo entrega oficial de dos rifles AKM (una réplica y uno real) al cantautor cubano Silvio Rodríguez. El hecho ocurrió días después de que el trovador escribiera en su blog personal que estaba dispuesto a levantarse en armas si Estados Unidos cumplía sus amenazas de invadir la isla. Las autoridades cubanas compartieron imágenes de la ceremonia en sus redes sociales oficiales.
🇨🇺| En justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias otorgó al cantautor Silvio Rodríguez una réplica del fusil AKM, y un fusil AKM de combate.
— Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) March 20, 2026
Silvio Rodríguez ha sido históricamente conocido por ser uno de los mayores defensores de la Revolución cubana, movimiento en el que también participó como soldado antes de convertirse en músico. A lo largo de su trayectoria ha exaltado los ideales de izquierda y, en muchos de sus más de 20 álbumes, ha escrito canciones para la patria cubana y algunos personajes como Fidel Castro y Enesto «Che» Guevara, considerados héroes del régimen.
En días recientes, el también fundador de la «Nueva Trova Cubana» comentó un texto compartido en su blog personal que analizaba los bloqueos históricos de Estados Unidos hacia la isla y aseguraba que Cuba no era un Estado fallido, como declaró el presidente Donald Trump, sino que era un Estado agredido. Rodríguez expresó bajo el escrito «Exijo mi AKM si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio». La AKM es un arma que fue desarrollada por ejército de la Unión Soviética.
Las palabras del intérprete de «Ojalá» se suscitaron en un creciente conflicto entre Estados Unidos y Cuba. Durante estas semanas de tensión, Donald Trump ha expresado que podría «tomar Cuba» y hacer con la isla «lo que quisiera». Por su parte, el mandatario de la nación caribeña, aseguró que «cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable». Tanto el presidente cubano como el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encabezan las negociaciones.
¿Qué está pasando en Cuba?
Desde hace varias semanas, la isla atraviesa una de sus peores crisis humanitarias desde hace décadas debido a la falta de petróleo que ha paralizado servicios básicos como energía eléctrica, agua y alimentación. La problemática se desencadenó desde que Nicolás Maduro, exmandatario de Venezuela, fue arrestado por las autoridades estadounidenses, quienes luego de la incursión en Caracas, tomaron el control petrolero del país sudamericano, principal aliado para Cuba en este sector.
Tras este hecho, las autoridades estadounidenses cortaron el suministro de petróleo a Cuba e impusieron aranceles a cualquier país que intentara proveer este recurso a la isla. Hace algunos días, las importaciones de petróleo de Cuba se redujeron a cero, lo que ha producido múltiples apagones a lo largo de su territorio. Los hechos han desencadenado protestas violentas en las calles de La Habana y, según ambos gobiernos, las negociaciones para poner fin a la crisis se mantienen en pie.