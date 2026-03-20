VIDEO: Díaz-Canel entrega rifle a Silvio Rodríguez para defender a Cuba de Estados Unidos

La ceremonia ocurrió días después de que el cantautor expresara que estaba dispuesto a levantarse en armas si la nación norteamericana cumplía sus amenazas de invadir la isla

CUBA.- El gobierno de Cuba, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, hizo entrega oficial de dos rifles AKM (una réplica y uno real) al cantautor cubano Silvio Rodríguez. El hecho ocurrió días después de que el trovador escribiera en su blog personal que estaba dispuesto a levantarse en armas si Estados Unidos cumplía sus amenazas de invadir la isla. Las autoridades cubanas compartieron imágenes de la ceremonia en sus redes sociales oficiales.

🇨🇺| En justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias otorgó al cantautor Silvio Rodríguez una réplica del fusil AKM, y un fusil AKM de combate. 🧵 pic.twitter.com/4OHoa8fwLB — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) March 20, 2026

Silvio Rodríguez ha sido históricamente conocido por ser uno de los mayores defensores de la Revolución cubana, movimiento en el que también participó como soldado antes de convertirse en músico. A lo largo de su trayectoria ha exaltado los ideales de izquierda y, en muchos de sus más de 20 álbumes, ha escrito canciones para la patria cubana y algunos personajes como Fidel Castro y Enesto «Che» Guevara, considerados héroes del régimen.

En días recientes, el también fundador de la «Nueva Trova Cubana» comentó un texto compartido en su blog personal que analizaba los bloqueos históricos de Estados Unidos hacia la isla y aseguraba que Cuba no era un Estado fallido, como declaró el presidente Donald Trump, sino que era un Estado agredido. Rodríguez expresó bajo el escrito «Exijo mi AKM si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio». La AKM es un arma que fue desarrollada por ejército de la Unión Soviética.