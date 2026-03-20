20 marzo, 2026

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VIDEO: Hijo recupera el auto que su papá había vendido para poder pagarle la universidad

El hijo fue reconocido en las redes sociales por destinar sus recursos para el bienestar de su familia, así como por reconocer el esfuerzo de sus padres para su futuro profesional
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MÉXICO.- Hoy en día cubrir la universidad de un joven es un reto económico que todos los padres de familia desearían cumplir, sin poner en riesgo su estabilidad financiera; sin embargo, la alta demanda en universidad públicas y los elevados precios en colegiaturas de instituciones privadas entorpecen ese sueño de miles de familias latinoamericanas.

Un conmovedor video mostró el momento en que un hijo reconoció el esfuerzo de su padre y le regaló un automóvil , unidad que tiempo antes la puso en venta para poder saldar la deuda de su universidad. El emotivo momento fue capturado por uno de los familiares, luego de que el hijo guiará a su padre al vehículo de color gris y le entregara las llaves en su mano, no sin antes utilizar su celular para grabar su reacción

Padre no entendía lo que sucedía

Y pese a que el padre se mantuvo perplejo durante varios segundos, sin poder comprender las acciones de su hijo, momentos después volteó a su alrededor y se percató del profundo esfuerzo realizó durante sus recientes años y los resultados que finalmente pudo observar con sus propios ojos

Segundos después, el padre se acercó a su hijo para darle un fuerte abrazo, mientras escondía su rostro en su hombro, lo que generó risas y palmadas por parte de su hijo. Uno de los testigos, quien también utilizó su dispositivo para capturar el emotivo momento, le pidió al padre que no llorara y, al contrario, expresara su alegría por el gesto de su hijo.

Hijo devuelve gesto a su padre por pagarle su universidad

La historia ha circulado en redes sociales y desatado elogios para el joven de aproximadamente 25 años, quien recuperó el dinero que su padre gasto para su universidad y lo destinó a traer de vuelta su estimado automóvil.

A través de la plataforma de Facebook, usuarios recordaron el incondicional apoyo que recibieron de sus padres y reconocieron las acciones del joven, quien fue visto en las redes sociales como un ejemplo a seguir, toda vez que priorizó sus recursos económicos para el bienestar de su familia.

«Hay padres que merecen todo en esta vida hay otros que no pero al fin son nuestros padres y hay que honrarlos hasta el día que mueran, la recompensa viene de Dios, no de los hombres».

«Es una bendición un hijo agradecido y a la vez un padre responsable que sacrifica todo por su hijo!! Que bellos Dios los bendiga», así reaccionaron los usuarios al emotivo video del padre e hijo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO

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