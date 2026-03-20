VIDEO: Hijo recupera el auto que su papá había vendido para poder pagarle la universidad

MÉXICO.- Hoy en día cubrir la universidad de un joven es un reto económico que todos los padres de familia desearían cumplir, sin poner en riesgo su estabilidad financiera; sin embargo, la alta demanda en universidad públicas y los elevados precios en colegiaturas de instituciones privadas entorpecen ese sueño de miles de familias latinoamericanas.
Un conmovedor video mostró el momento en que un hijo reconoció el esfuerzo de su padre y le regaló un automóvil , unidad que tiempo antes la puso en venta para poder saldar la deuda de su universidad. El emotivo momento fue capturado por uno de los familiares, luego de que el hijo guiará a su padre al vehículo de color gris y le entregara las llaves en su mano, no sin antes utilizar su celular para grabar su reacción
Padre no entendía lo que sucedía
Y pese a que el padre se mantuvo perplejo durante varios segundos, sin poder comprender las acciones de su hijo, momentos después volteó a su alrededor y se percató del profundo esfuerzo realizó durante sus recientes años y los resultados que finalmente pudo observar con sus propios ojos
Segundos después, el padre se acercó a su hijo para darle un fuerte abrazo, mientras escondía su rostro en su hombro, lo que generó risas y palmadas por parte de su hijo. Uno de los testigos, quien también utilizó su dispositivo para capturar el emotivo momento, le pidió al padre que no llorara y, al contrario, expresara su alegría por el gesto de su hijo.