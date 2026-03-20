VIDEO: La vez que Paco Stanley saludó a «El Mayo» Zambada e hijos

Toco ocurrió en una de las emisiones del programa "Pácatelas", transmitida entre los años de 1995 y 1998

MÉXICO.- El nombre de Ismael Mario Zambada García, mejor conocido como “El Mayo” Zambada, sigue siendo tendencia, esto luego de que trascendió la presunta detención de una de sus hijas. Sin embargo esta información ya fue aclarada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Debido a lo anterior es que, en redes sociales recordaron que no es la primera vez que la familia de El Mayo Zambada es mencionada en medios de comunicación y hasta en programas de entretenimiento tal y como ocurrió en la década de los 90’s en pleno programa en vivo con Paco Stanley.

El saludo de El Mayo Zambada en televisión nacional

Luego de la noticia mencionada anteriormente en donde una de las hijas de uno de los capos de nuestro país, que fue buscado durante muchos años, presuntamente habría sido detenida, usuarios en redes sociales no dudaron en recordar uno de los momentos más polémicos de la historia de la televisión.

Y es que fue durante uno de los episodios de “Pácatelas”, programa que conducía Paco Stanley entre los años de 1995 y 1998, en donde el fallecido presentador en pleno programa en vivo, en una dinámica que parecía completamente normal, comenzó a leer mensajes del público.

Y es que todo cambió en cuestión de segundos, pues entre los saludos, el conductor mencionó el nombre de Ismael “El Mayo” Zambada, lo que generó un momento tan inesperado como incómodo en televisión abierta.

“Reciba un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada, de Culiacán, su familia estamos aquí presentes. Ay, me quemé de verdad, ya quemé a todos”, dijo Paco Stanley muy nervioso

¿El Mayo Zambada estaba entre el publico?

Lo que siguió después fue todavía más tenso. Y es que, aunque todo parecía parte de una rutina habitual, el ambiente en el foro cambió de inmediato. El silencio se hizo evidente y la reacción de quienes estaban presentes dejó ver que no era un momento cualquiera.

Sin embargo, lo más impactante ocurrió cuando Paco Stanley preguntó por la ubicación de la persona que había enviado el mensaje. Acto seguido, una mujer acompañada de un hombre levantó la mano, lo que desató aún más especulación sobre la posible presencia de Ismael “El Mayo” Zambada o alguien relacionado con él en el estudio.

Ya atraparon al señor que Paco Stanley le mandó un saludo:

El Mayo Zambada . pic.twitter.com/hiFFjKvdCm — Grillo (@ElGrill028) July 25, 2024

Sin embargo, momentos como el que hoy circula nuevamente en redes muestran otra cara de la televisión de aquella época. Una donde lo inesperado podía suceder en vivo y sin filtro. Y es que, como quedó demostrado en ese instante, bastaron unos segundos y una frase “Ay, me quemé” para dejar una escena que, sigue dando de qué hablar en pleno 2026.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO