VIDEO: Maestros de la CNTE protestan en el Templo de Kukulcán

Cerca de 40 maestros de Yucatán ingresaron a la zona arqueológica de Chichén Itzá para exigir jubilaciones dignas

YUCATÁN, MÉXICO.- Como parte de la movilización en todo el país de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), aproximadamente 40 maestros de Yucatán lograron ingresar a la zona arqueológica de Chichén Itzá y protestaron frente a la pirámide de El Castillo para exigir jubilaciones dignas.

La manifestación se llevó a cabo a pocos metros de dicho templo maya, en donde minutos antes se realizó un evento privado con el trofeo original de la Copa del Mundo de Fútbol. Debido a que las maestras y los maestros sabían que el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, autoridades locales y empresarios participarían en la actividad de la “visita” del trofeo en Chichén Itzá, es que decidieron tomar las instalaciones y liberar el acceso al sitio prehispánico.

Protestaron por 2 horas frente al Templo de Kukulcán

Cuando los docentes ingresaron, prácticamente el evento, organizado por una empresa refresquera y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), ya había terminado. Aproximadamente durante dos horas protestaron a los pies del Templo de Kukulcán, gritando consignas como “si no hay solución, no rueda tu balón”, en alusión a que intensificarían sus movilizaciones durante la Copa del Mundo

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@MLopezSanMartin

CNTE critica medidas en Mundial de Futbol 2026

“En este Mundial de Fútbol vamos a entrar a la cancha, al mundial de la lucha nacional y vamos a echar toda la garra, porque estamos seguros que vamos a ganar”, exclamaron.

Las y los integrantes de la CNTE se quejaron estar en riesgo de recibir una jubilación raquítica. De igual manera, criticaron que las autoridades permitieron que Chichén Itzá se haya convertido en la sede de un evento privado de fútbol, mientras que el pueblo maya no puede ingresar libremente a este sitio arqueológico.

Maestros de la CNTE protestan en el Templo de #Kukulcán Las y los docentes liberaron el acceso a Chichén Itzá y se manifestaron en El Castillo, donde minutos antes se realizó un evento de la Copa del Mundo de Fútbol.➡️https://t.co/4SQQeO7DWC 📹Video de José Luis Preciado pic.twitter.com/shILtncg7O — #HazRuido (@HazRuidoYuc) March 20, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO