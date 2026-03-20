VIDEO: Mujer desarma y somete a una secuestradora que quería raptar a su hijo

“Por mis hijos doy la vida”, expresó la mujer que frustró el secuestro de su hijo

De acuerdo con los reportes de distintos medios locales, este desafortunado episodio ocurrió cuando terminaron las actividades escolares en el referido plantel y decenas de alumnos salieron para dirigirse a sus casas, sin embargo, la situación se salió de control cuando una mujer abordó a uno de los estudiantes y lo amagó con un cuchillo para obligarlo a irse con ella, sin embargo, la madre del alumno se percató de la situación y sin pensarlo dos veces defendió a su hijo, cabe mencionar que, la mujer previamente habría intentado llevarse a otra alumna.

En Honduras, una mujer amenazó con un cuchillo a un niño de 7 años cuando salía de la escuela e intentó secuestrarlo, pero la madre del niño intervino valientemente y la redujo. La mujer que sostiene el cuchillo en este video es la madre. Este tipo de acción es necesaria para… pic.twitter.com/hKuzUBvdkC — Errores gramaticales (@ErrorGramatica) March 19, 2026

Testigos refieren que la valiente madre y la presunta secuestradora protagonizaron un tenso forcejeo, en el cual, el estudiante que había sido retenido logró ponerse a salvo, posteriormente, la madre de familia logró desarmar a su contrincante y le propinó una golpiza, la sometió y la retuvo durante casi una hora hasta que ella misma la entregó a las autoridades correspondientes, cabe mencionar que, según testigos, la presunta secuestradora fingió estar inconsciente para detener las agresiones en su contra.

“Aquí le tenía (el chuchillo) a mi hijo. Yo soy la mamá del niño que se quiso llevar, a parte de él también agarró a la niña de ella, la golpeó, ahorita fue todo ese caos, ¿dónde está la ley? ¿a dónde está la justicia? ¿Si uno toma justicia por su propia mano qué hacen? Agarrarnos y meternos 20 años a la cárcel, ¿por qué no hacen justicia ellos? ¿por qué es loca? Si ella es loca, más loca soy yo, porque por mis hijos doy la vida”, expresó la mujer ante la molestia por el retraso de la policía.

Una vez que los uniformados arribaron al sitio, realizaron la detención de la presunta secuestradora y se encargaron de ponerla a disposición de las autoridades correspondientes y se adelantó que podría enfrentar cargos por secuestro y homicidio en grado de tentativa, además, la madre de familia que frustró el rapto de su hijo también fue requerida para que realizara su respectiva denuncia y sus primeras declaraciones en torno a estos indignantes hechos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO