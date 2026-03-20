20 marzo, 2026

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VIDEO: Mujer desarma y somete a una secuestradora que quería raptar a su hijo

La valiente madre retuvo a la delincuente por más de una hora hasta que ella misma la entregó a la policía
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HONDURAS.- Una presunta secuestradora intentó raptar a un niño en los alrededores de una escuela de Honduras, sin embargo, la delincuente no contaba con que la madre del menor la iba a enfrentar, desarmar y someter para posteriormente entregarla a la justicia, por lo que, como era de esperarse, este caso se hizo viral y la valiente madre se ganó el respeto de miles de internautas.

Estos hechos ocurrieron la tarde del pasado martes 17 de marzo en los alrededores de la Escuela Petronila C de Villalobos, la cual, se ubica en el barrio de Pénjamo en el municipio de El Progreso en Yoro, Honduras y el video que circula en plataformas digitales de estos hechos fue captado por otro padre de familia quien se encargó de exhibir a la presunta secuestradora y de captar las primeras declaraciones de la madre del menor al que intentaron raptar.

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